Fútbol.- Neymar, duda por una gastroenteritis para el partido ante el Olympique de Marsella

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El delantero del Paris Saint-Germain Neymar es duda para el partido de Ligue 1 de este domingo ante el Olympique de Marsella tras no entrenar este sábado por culpa de una gastroenteritis, justo un día después de su 29º cumpleaños.



"Neymar Jr. ha estado ausente del entrenamiento de esta mañana por una gastroenteritis, será evaluado en las próximas horas", confirmó el club parisino en un comunicado sobre el internacional brasileño.



Posteriormente, el entrenador del equipo, el argentino Mauricio Pochettino, no descartó que pueda estar disponible para este domingo. "Esperamos que Neymar pueda recuperarse lo más rápido posible. Mañana veremos si puede formar parte del grupo", explicó.



De esta manera, el exbarcelonista podría perderse un encuentro en el que no estarán los lesionados Colin Dagba, Ander Herrera, Juan Bernat y Keylor Navas y los positivos por coronavirus Abdou Diallo y Timothée Pembélé.



El PSG se encuentra a tres puntos del líder de la Ligue 1, el Lille, tras 23 jornadas disputadas. En los octavos de final de la Liga de Campeones, los de Pochettino se enfrentarán al FC Barcelona.