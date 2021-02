Font:"Tenemos negociaciones avanzadas" para el nombre comercial del Camp Nou

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font. EFE/Marta Pérez/Archivo

Barcelona, 6 feb (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (Granollers, 1972) explica que su equipo de trabajo se encuentra en negociaciones avanzadas con socios interesados en los 'title rights' (el nombre comercial) del Camp Nou y no descarta anunciar un acuerdo en este sentido antes de las elecciones del 7 de marzo.

En una entrevista concedida a EFE, Font detalla el proyecto de su candidatura para el área económica de la entidad azulgrana.

Pregunta: ¿Qué es lo primero que hará en materia económica cuando se siente en el despacho del Camp Nou si es elegido por los socios?

Respuesta: Hay tres pilares que deben implementarse de forma urgente: un plan de choque, poner en marcha el plan de crecimiento para los próximos seis años y complementar el talento que hay en el club con otros especialistas.

P: ¿En qué consistirá el plan de choque?

R: Los primeros 100 días de gobierno serán claves, porque nos jugamos el futuro del club. Hay que refinanciar la deuda y reducir los gastos. Si no hiciéramos nada esta temporada perderíamos 200 millones de euros que se sumarían a los 97 que se perdieron en la anterior. Hay una parte en la reducción de los gastos, la posible plusvalía por la venta de jugadores, que depende del área deportiva. Con nuestro plan de choque estimamos que estaremos entre los 100 y 150 millones de pérdidas.

P: ¿Cómo se reducirán los gastos?

R: Hay una partida de variables de bonus y pagos que están presupuestados pero no confirmados que podrían ser diferidos para darnos oxígeno. A parte de esto, no habría mucho más margen de maniobra en el corto plazo más allá del área deportiva. No pondremos nunca el criterio económico por delante del deportivo y con las decisiones deportivas hay que asegurar que podemos hacer frente a las necesidades financieras que tiene el club. La dirección deportiva nos dirá qué jugadores no son prioritarios para la temporada que viene y debe haber un trabajo para intentar ponerlos en el mercado.

P: ¿Contempla sentarse con los jugadores para realizar una reducción de sueldos?

R: Dentro del plan de choque también hay la adecuación de la estructura de gastos a las previsiones de ingresos que tenemos para el curso que viene. Nuestra previsión es que esta temporada conseguiremos 620 millones de ingresos y la que viene, estimando que volverá un 75% de público al estadio, llegaremos a los 820 millones.

P: ¿Este verano se podría hacer algún fichaje más allá del central del Manchester City Eric Garcia, que llegaría a coste cero?

R: La idea en los próximos seis meses es hacer operaciones en las que la inversión inicial no sea relevante o sea cero, y que las peticiones económicas del jugador se puedan adaptar a las necesidades de masa salarial que tenemos.

P: ¿Algún jugador se les ha ofrecido?

R: La dirección deportiva y la secretaría técnica están trabajando desde hace meses rastreando el mercado y valorando los jugadores con más potencial en nuestro fútbol base.

P: ¿Un futuro sin Leo Messi hasta qué punto afectaría a la economía del club?

R: Retener a Messi es importantísimo y una prioridad en tres facetas: la deportiva, la económica y la institucional. La asociación Barça-Messi es estratégica y debe perdurar a lo largo de los años, de por vida.

P: Para el final del mandato usted tiene previsto ingresar entre 1.400 y 1.500 millones de euros anuales. ¿Sin Messi el club podrá llegar a este nivel de facturación?

R: Más allá de si Messi está en activo o no, lo que queremos es que nos permita generar este crecimiento. Incluso Messi ha dicho que aunque se fuera uno o dos años a jugar a los Estados Unidos su ilusión es regresar para trabajar en el club.

P: ¿Y si el Barça tuviera que cerrar un gran patrocinio justo en el momento en el que Messi estuviese jugando en los Estados Unidos?

R: Esto es un impacto táctico. Nosotros prevemos un nivel de ingresos por patrocinio muy similar al que hemos tenido recientemente. Si tuviésemos a Messi esta cantidad sería superable y si no lo tuviéramos la posible pérdida de atractivo para los principales patrocinadores la deberíamos relevar con una ampliación de categorías. Al fin y al cabo, los patrocinios generan 200 millones anuales. Son relevantes, pero no la parte principal de los ingresos.

P: Rakuten y Beko, los principales patrocinadores del club, finalizan contrato pronto. ¿Tienen la intención de alargarlos o están buscando otras marcas?

R: Estamos en conversaciones con otras empresas. Esto es lo que te permite el hecho de tener un proyecto detallado y un equipo montado para asumir responsabilidades de gobierno desde el día 1 y no haber optado por la manera tradicional de entrar a gobernar el club, improvisando una candidatura dos o tres meses antes. Nosotros tenemos negociaciones avanzadas con un posible proveedor de los 'title rights' y tenemos muy claro qué piensan Rakuten, Beko y Nike y las condiciones que nos podrían ofrecer.

P: ¿Podrían anunciar un acuerdo para los 'title rights' del Camp Nou antes de las elecciones?

R: Si lo tenemos cerrado lo haremos. Lo que queremos es que los socios no voten a ciegas.

P: ¿De cuántos ingresos se está hablando por los 'title rights'?

R: Estamos en negociaciones. Hay diferentes parámetros como los años de duración y con alguno de los socios estamos hablando sobre otras partes de negocio que podríamos desarrollar de forma conjunta.

P: ¿Está de acuerdo con el proyecto de financiación de Goldman Sachs para el Espai Barça?

R: Primero se nos debe explicar con más detalle. No hemos visto la letra pequeña. Haremos una auditoría del Espai Barça durante los primeros 100 días, tanto de la parte arquitectónica como de la financiación. La intención es que a final de temporada podamos hacer una propuesta a los socios para votarla en referéndum porque el nuevo Camp Nou y el nuevo Palau Blaugrana son urgentes. De la propuesta de Goldman Sachs nos gusta que parece que no hay garantías, pero no entendemos cómo están cuantificados los 150 millones de ingresos adicionales y nos parece demasiado que un tercio de ellos vayan a Goldman Sachs.

P: Cuando esté terminado, ¿cuánto dinero supondrá el Espai Barça para el club anualmente?

R: 324 millones de euros, incluyendo los abonos. Prácticamente doblamos la previsión del curso 2021-2022, que será de 177 millones por el rendimiento del estadio. El 'hospitality' será una de las áreas que más crecerá, de los 17 actuales a 82. Los ingresos por abonos no crecerán mucho, porque aunque el estadio tendrá más capacidad, tenemos pensado que el socio que vaya más al campo pague menos dinero por su abono.

P: ¿Cuáles serán el resto de fuentes de ingresos para conseguir llegar a los 1.500 millones de euros al final de su mandato?

R: Las fuentes tradicionales de crecimiento de un club de fútbol como el Barça, los derechos de televisión, la venta de entradas y toda la parte comercial, tienen un crecimiento muy limitado. Tan solo con esto no seguiremos manteniendo el club en manos de los socios y ganando 'Champions'. La única parte de crecimiento es la del estadio, pero son ingresos que no nos llegarán hasta que tengamos el Espai Barça dentro de cinco años.

P: ¿Cuáles serán las nuevas fuentes de ingresos?

R: Habrá que salir a monetizar los 400 millones de seguidores del Barça que hay en el mundo. Y esto se puede hacer mediante tres líneas de negocio que tenemos desarrolladas: contenidos audiovisuales, comercio electrónico y videojuegos. Llevamos años con discusiones y negociaciones con socios estratégicos. Por sí solo el Barça no se convertirá en Disney. Los socios estratégicos nos deben aportar conocimiento y puede que también dinero.

P: ¿Qué cambiaría del 'Barça Corporate'?

R: Junto con Barça Studios (contenidos audiovisuales) y BLM (productos licenciados y mercadotecnia) están las Barça Academies (escuelas) y el Barça Innovation Hub (innovación tecnológica), que no entendemos qué tipo de negocio son. Nosotros tenemos tres patas de negocio y para cada una de ellas debe haber socios estratégicos diferentes.

P: El exdirectivo Dídac Lee explicó en una entrevista con EFE que el Barça estaba cerca de cerrar un acuerdo para entrar en el mercado chino de los eSports mediante el League of Legends (LoL). ¿Sería un paso importante para la consolidación del club en este ámbito?

R: Es el momento de ponerse en serio en los eSports y forma parte del plan que tenemos definido. Esto ya es una realidad y el Barça debe ponerse al día con las nuevas generaciones.

P: El miércoles firmó ante notario que no haría nada voluntaria o involuntariamente que acercara al Barça a convertirse en una sociedad anónima deportiva. ¿Por qué vio necesario hacerlo?

R: Las palabras se las lleva el viento. En una campaña electoral se acostumbra a explicar lo que el socio quiere escuchar y estamos en una situación excepcional y el riesgo es tan real que debes tener el plan, el equipo y los conocimientos para evitarlo. Hay decisiones, aunque no tengas la intención de que puedan perjudicarte, que tienen el riesgo de llevarte a la sociedad anónima deportiva. Por eso decimos no a los bonos Laporta. Es un riesgo tangible. Yo tengo suficiente convencimiento de que cuando digo las cosas las cumpliré como para saber que si cojo un compromiso verbal es suficiente, pero la gente no me conoce. Por eso pido que Joan Laporta y Toni Freixa, como tampoco quieren que el club se convierta en una sociedad anónima deportiva, firmen este documento. Y no porque dude de sus intenciones.

P: ¿Por qué teme tanto que los bonos propuestos por Laporta no puedan funcionar?

R: ¿Qué hace excepcional una emisión de bonos en el momento actual? Que tienes 1.200 millones de deuda, que la situación del club financieramente es muy complicada y que a causa de la pandemia la situación de los mercados mundiales también lo es. Esto solo lo colocarás dando unas garantías y haciéndolo con unas instituciones que no son La Caixa o el Banc Sabadell. Lo colocarás en fondos de inversión americanos, con los hombres de negro de Wall Street, que no tienen ningún tipo de contemplación a la hora de defender sus derechos.

P: Las directivas anteriores asumieron que las secciones del Barça generan gastos. ¿Esto se puede revertir?

R: No estamos de acuerdo con el concepto de sección deficitaria. Para poder calcular un déficit debes asignar ingresos y gastos. Si tan solo asignas los ingresos directos que cada sección genera no estamos siendo fieles a la realidad. Lógicamente los ingresos del Palau Blaugrana por entradas o los patrocinadores van a la sección correspondiente. Pero si vendemos una serie de dibujos animados a fans de todo el mundo y una parte la mira porque sigue al Barça de baloncesto en la Euroliga es difícil de identificar. Ser una referencia en todas las secciones nos hace más atractivos.