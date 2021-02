Esposa de líder opositor paraguayo encarcelado señala a la fiscal general

En la imagen, Mirian Irún, esposa de Efraín Alegre, el líder opositor paraguayo quien se encuentra en prisión preventiva. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 6 feb (EFE).- Referentes del Partido Liberal, el mayor de la oposición, volvieron a denunciar este sábado el proceso que tiene encarcelado desde hace más de una semana al presidente de la formación, Efraín Alegre, reiterando que se trata de una persecución política instrumentada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

La labor de Quiñonez fue descalificada en un acto en Ciudad del Este, segunda urbe del país, con varios participantes, entre ellos Miriam Irún, la esposa de Alegre, que se refirió a la titular del Ministerio Público como "el brazo" de Horacio Cartes, el expresidente al que los liberales acusan de estar detrás de la causa.

"Una fiscal que representa a la mafia no puede continuar en su cargo. Sandra Quiñónez es la voz y es el brazo de Cartes", dijo la mujer del político liberal, de 58 años.

Irún dijo que su marido "no se merece ese trato como ciudadano paraguayo", y añadió que su situación obedece a sus denuncias "a la corrupción, al narcotráfico, a la narcopolítica y ahora a la narcojusticia".

Ya desde antes de ser imputado, por supuestas irregularidades en la campaña electoral de 2018, Alegre venía denunciando a Cartes, del gobernante Partido Colorado, como parte de una "mafia" que dirigía la Justicia y al Ministerio Público a través de jueces y de fiscales.

El líder liberal se entregó la pasada semana en la dependencia policial de Asunción en la que permanece, el mismo día en que una jueza de garantías decretó su prisión preventiva.

La jueza ordenó el encarcelamiento ante el incumplimiento de las medidas sustitutorias que había impuesto a Alegre, que las rechazó como extensión de su cuestionamiento a una imputación que dijo estaba "montada".

La causa cobró forma el pasado año, tras la denuncia del dueño de una gasolinera del departamento de Alto Paraná (este) por presunto falseamiento de facturas para abultar los gastos de los liberales de esa zona en la campaña electoral, en la que Alegre presentó su candidatura a la Presidencia, y en la que también se dirimían los escaños en el Congreso.

Los liberales han llevado la denuncia a la Organización de los Estados Americanos, y argumentado que la imputación carece de toda validez una vez que Alegre no era responsable de esas presuntas irregularidades debido a que la ley electoral impide a un candidato desempeñar funciones administrativas partidarias en una campaña.

Asimismo recalcan que el Tribunal Electoral aceptó sin objeciones la rendición de cuentas que le fue presentada, que antes pasó por el Ministerio de Hacienda.

En el punto de mira de los liberales está también Abdo Benítez, predecesor de Cartes, también del Partido Colorado, y al que denuncian como un "capataz" del exmandatario, que domina una de las dos grandes facciones del oficialismo, la que tiene mayoría en la Cámara de Diputados.