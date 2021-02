España.- Sánchez responsabiliza al independentismo de que los comicios sean el 14F

06/02/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de la campaña del PSC a las elecciones catalanas ESPAÑA EUROPA CATALUÑA POLÍTICA PSC



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que las elecciones catalanas "se celebran el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo presidente" tras la inhabilitación de Quim Torra.



Lo ha dicho este sábado en un mitin telemático en Salou (Tarragona) junto al ministro y líder del PSC, Miquel Iceta; el candidato socialista, Salvador Illa, y la cabeza de lista por Tarragona, Rosa Ibarra.



El jefe del Ejecutivo ha lamentado la "desconcertante campaña electoral" en la que ha lamentado que los representantes públicos y candidatos no pueden acercarse a la ciudadanía, pero ha responsabilizado a los partidos independentistas de esta situación.



Sánchez se refería a que Torra sabía que podían inhabilitarle y que ERC y voces de su propio partido le pedían fijar una fecha electoral pero no lo hizo: los comicios quedaron fijados para el 14F al quedar inhabilitado y al no haber un acuerdo parlamentario para investir a otro candidato pese a ser una cámara con mayoría independentista.



El presidente Sánchez hace este análisis después de que el Govern firmara un decreto para posponer los comicios al 30 de mayo tras acordarlo con varios grupos parlamentarios, en una decisión que fue recurrida y que el TSJC decidió suspender manteniendo las elecciones en la fecha fijada por ley.



La decisión del TSJC ha sido interpretada por los partidos independentistas como una estrategia desde el Estado para beneficiar a la candidatura del PSC, Salvador Illa, al que las encuestas arrojaban un buen resultado en ese momento, aunque Sánchez ha rechazado esta interpretación.



"Digamos cosas que son verdad, porque hay cosas que se están diciendo por parte del independentismo que son desconcertantes. Las elecciones quien las convoca fue el Parlament por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más", ha zanjado.