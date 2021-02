España.- El hijo de Fernando Múgica inaugura una placa en memoria de su padre, asesinado por ETA hace 25 años

06/02/2021 Inauguración de la placa en memoria de Fernando Múgica. POLITICA AUTONOMÍAS



El Ayuntamiento de San Sebastián homenajea al histórico dirigente socialista en el 25º aniversario de su asesinato



SAN SEBASTIÁN, 6 (EUROPA PRESS)



José María Múgica, hijo del histórico dirigente socialista Fernando Múgica, ha afirmado, en la inauguración de una placa en memoria de su padre en San Sebastián, que este es un "lugar de rebeldía, de decir no a aquellos que practicaron ese terrible oficio de matar, a los que les jaleaban, a los que les impulsaban, a los que les protegían, porque ese terrible oficio de matar era producto de una voluntad totalitaria, sin piedad, que hoy tiene sus legatarios, sus seguidores, hoy eso se llama Bildu".



El Ayuntamiento de San Sebastián ha inaugurado este sábado una placa en memoria de Fernando Múgica entre los números 11 y 13 de la calle San Martín de la capital guipuzcoana, donde fue asesinado el abogado e histórico militante socialista el 6 de febrero de 1996.



El acto, que ha tenido lugar a mediodía, ha contado con la presencia de todos los grupos municipales encabezados por el alcalde donostiarra, Eneko Goia, a excepción de EH Bildu por petición expresa de la familia. Han asistido los concejales de PP Borja Corominas, de Elkarrekin Aitzole Araneta, del PSE-EE Marisol Garmendia, y del PNV Jon Insausti y Juan Ramón Viles.



También han acudido a la cita, entre otros, los tres hijos del homenajeado, José María, Rubén y Fernando, así como el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, junto a otros dirigentes históricos socialistas como Miguel Buen, Manuel Huertas, Ramón Jáuregui; el viceconsejero vasco de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodriguez Ranz; la viuda del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, Ana Iribar; el secretario general del PP de Guipúzcoa, José Luis Arrúe; el filósofo Fernando Savater; y el diputado foral de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio.



Tras guardar cinco minutos de silencio y realizar una ofrenda floral sobre la placa en memoria de Múgica, que se suma a las colocadas por el Ayuntamiento donostiarra en memoria de otras víctimas de ETA, el acto ha finalizado entre aplausos de los presentes.



En declaraciones a los medios, José María Múgica ha agradecido en nombre de la familia de Fernando Múgica al Ayuntamiento donostiarra y al alcalde por "preservar un lugar de memoria donde una persona que paseaba por la calle sin defensa fue asesinada" y que "vale por tantas personas que fueron asesinadas a las que se rompió su vida por la tragedia del terrorismo" que se sufrió "durante décadas en el País Vasco y en toda España".



A ello ha añadido que este acto y la placa inaugurada servirán "a los más jóvenes para saber lo que ocurrió y para, sabiendo lo que ocurrió, que nunca pueda volver a haber la siniestra posibilidad de que vuelva a suceder lo que sucedió".



"MEMORIA Y REBELDÍA"



"Como lugar de memoria es también un lugar de rebeldía, de decir no a aquellos que practicaron ese terrible oficio de matar, a los que les jaleaban, a los que les impulsaban, a los que les protegían, porque ese terrible oficio de matar era un oficio producto de una voluntad totalitaria, sin piedad, que hoy tiene sus legatarios, sus seguidores, hoy eso se llama Bildu", ha afirmado Múgica.



Además, ha afirmado que "en ese ejercicio de memoria" todos deben saber que se trata de "un combate eterno porque es el combate por lo mejor de cada uno de cada ciudadano, piense como piense, sea como sea", porque "cualquier ciudadano tiene derecho a ser libre, a decidir como quiera pensar, penar como quiera y a poder pasear por la calle sin miedo a ser asesinado". "Un ejercicio de memoria y de rebeldía por lo mejor de nosotros mismos", ha subrayado.



Por su parte, Goia ha recordado que este acto se enmarca en la dinámica del Consistorio en memoria de las víctimas de ETA y coincide con el día en que Fernando Múgica fue asesinado hace 25 años. El alcalde ha explicado que ha sido un homenaje "sencillo" con la inauguración de una placa con el nombre del homenajeado que "pretende y busca, como todos los actos de estas características, no olvidar, recordar a estas personas que se fueron de entre nosotros y nos los arrebataron de forma injusta".



Finalmente, Rodríguez Ranz, en nombre del Gobierno Vasco, ha recordado a Fernando Múgica y ha destacado que "el terrorismo no ha tenido nunca justificación y la violencia con fines políticos ni tiene, ni tendrá, tampoco justificación". Así, ha defendido "un futuro basado en otras premisas como son la dignidad de la persona y los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas".