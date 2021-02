El vuelo del Bayern a Catar se retrasó y los jugadores pasan la noche en el avión

EFE/EPA/LEON KUEGELER/Archivo

Berlín, 6 feb (EFE).- El vuelo del Bayern a Catar para disputar el Mundial de Clubes, programado para la noche del viernes, no pudo despegar hasta este sábado a las 6:52 de la mañana, por lo que los jugadores pasaron la noche dentro del avión en el aeropuerto de Berlín.

El club bávaro tenía previsto volar después del partido contra el Hertha, que fue adelantado media hora para ese propósito. La expedición del Bayern llegó al aeropuerto Willy Brandt de Berlín-Brandeburgo a las 22:45. El avión debía despegar a las 23:15 pero no estuvo preparado para hacerlo hasta las 23:59.

En el aeropuerto berlinés no están permitidos los despegues después de la medianoche y como el tiempo de despegue es de minuto y medio fue necesario pedir una autorización especial a las autoridades del estado federado de Brandeburgo, que no fue concedida.

"Las autoridades de Brandeburgo no saben lo que le han hecho a nuestro equipo", dijo el presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, Karlheinz Rummenigge, en declaraciones al diario "Bild".

El Bayern viajó con 22 jugadores y sin Javi Martínez ni Leon Goretzka que han pasado el coronavirus pero no se descarta que posteriormente se unan al equipo.