El nuevo ministro de Defensa de Colombia asume con promesa de más seguridad

Fotografía cedida este sábado por la Presidencia de Colombia donde aparece el ministro de Defensa, Diego Molano, mientras habla durante su acto de posesión hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia/ Juan Pablo Bello

Bogotá, 6 feb (EFE).- El exdirector del gabinete presidencial de Colombia Diego Molano tomó este sábado posesión como nuevo ministro de Defensa, después de la vacante que dejó en esta cartera la muerte por covid-19 el pasado 26 de enero del titular Carlos Holmes Trujillo.

"Tiene usted la formación, las capacidades, la integridad y sobre todo la trayectoria para el ejercicio de esta nueva responsabilidad", consideró el presidente colombiano, Iván Duque, durante el acto de posesión.

Molano, de 50 años, prometió que se encargará de mejorar la seguridad de los colombianos, azotados por la delincuencia común, el crimen organizado y los grupos armados ilegales.

"Recuerden estas palabras: seguridad, seguridad y más seguridad, este es el sello del trabajo que me propongo ejecutar desde hoy en compañía de ustedes los soldados y policías de nuestra patria", manifestó Molano en su discurso.

El nuevo ministro agregó que trabajará "con la Constitución y la ley en la mano, sin descanso, para que todos, todos los colombianos, se sientan seguros".

Miembro del oficialista Centro Democrático, partido formado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y hombre cercano a Duque, Molano ha ejercido como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y concejal de Bogotá entre 2016 y 2019.

El presidente decidió poner a un hombre de confianza, que también trabajó en los dos gobiernos de Uribe, en una cartera fundamental en el país, donde el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz no cesa, han aumentado las masacres, y la violencia crece en algunas zonas del país, con la fragmentación del conflicto.

Molano, a quien se le ha criticado no tener experiencia en el sector de Defensa, asume como el tercer ministro de esa cartera en los tres años que lleva el presidente en el poder, después de Guillermo Botero y el fallecido Trujillo.

Duque enumeró el narcotráfico como "la principal amenaza que tiene el país" y uno de los retos "claros" que tiene por delante el nuevo ministro, que ya se pronunció en esa misma línea en varias entrevistas.

"Al enfrentar al narcotráfico, estamos enfrentando al terrorismo, a quienes asesinan a personas en proceso de reincorporación, entonces la consigna es clara: perseverancia y golpes estratégicos", le recomendó Duque al nuevo ministro.

El presidente también subrayó la seguridad ciudadana como otro de los retos de Defensa, que deberá enfrentar una persona que ha criticado abiertamente las protestas sociales, y el "vandalismo" al que llevan.

Molano es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá y con una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).