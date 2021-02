EEUU/México.- EEUU ha expulsado a once mujeres migrantes con hijos nacidos en suelo estadounidense desde marzo

05/01/2020 Policía de fronteras de Estados Unidos POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS PATRULLA DE ADUANAS Y FRONTERAS (CBP)



Las autoridades estadounidenses han expulsado al menos a once mujeres migrantes a México con sus bebés recién nacidos en Estados Unidos desde marzo de 2020 sin que les dieran las partidas de nacimiento que certifican la nacionalidad estadounidense de los bebés, según una investigación de Fuller Project y el diario británico 'The Guardian'.



Varios abogados que trabajan con solicitantes de asilo en la frontera norteamericana han revelado que estos niños nacidos en suelo estadounidense, y por lo tanto, legalmente ciudadanos de Estados Unidos, fueron deportados en el marco de la política migratoria de "tolerancia cero" impulsada por el expresidente Donald Trump. La nueva administración del presidente, Joe Biden, no ha hecho nada por suspender esta práctica, denuncia el informe.



Los defensores de los migrantes sospechan que el número real de casos de expulsión de madres migrantes con niños nacidos en Estados Unidos podría ser mucho mayor porque estas "expulsiones aceleradas", como las denomina la administración, se han producido lejos del escrutinio público y sin la participación de abogados.



'The Guardian' apunta que la política de "tolerancia cero" de Trump tuvo más consecuencias que la separación de más de 5.000 niños de sus padres y la detención prolongada de niños", pero éstas son menos visibles. Las separaciones de familias y la detención de menores que causaron indignación dentro y fuera de Estados Unidos, son sólo "la punta del iceberg".



"Las agencias de seguridad nacional también detuvieron a 4.600 mujeres embarazadas entre 2016 y 2018 y el número aumentó un 52 por ciento entre esos dos años. Varias mujeres detenidas también dijeron haber sufrido abortos espontáneos y procedimientos médicos intrusivos", explica el diario británico.



'The Guardian' recoge así el testimonio de una mujer haitiana de 23 años identificada como Hélène, quien estaba embarazada de nueve meses cuando cruzó hacia Estados Unidos. Quedó bajo custodia de la patrulla fronteriza cuando rompió aguas y fue trasladada a un hospital en Chula Vista, California, donde dio a luz a una niña.



Tres días después fue dada de alta y media hora después ya estaba de regreso en México, con su hija, cerca de donde había cruzado unos días antes. Hélène fue expulsada por el Título 42, "una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitida durante el comienzo de las acciones federales del gobierno contra la pandemia de la COVID-19, en marzo pasado".



La regla permitía a los CDC "expulsar" sumariamente a todos los migrantes que entraran en Estados Unidos sin autorización, en lugar de permitirles acceder a la vía legal para solicitar protección, incluso a aquellos que buscaban asilo.



El nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ha ordenado revisar esta y otras políticas de la administración Trump, pero los grupos de defensa de los migrantes han criticado que no tome medidas más concretas y rápidas para contrarrestar los efectos de la política de "tolerancia cero" del exmandatario.