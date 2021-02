Coronavirus.- La vacuna de AstraZeneca es menos efectiva contra la cepa de Sudáfrica, según Financial Times

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un estudio que se publicará este lunes y al que ha accedido en exclusiva 'Finantial Times' asegura que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es menos efectiva contra la variante sudafricana del virus y no protege contra síntomas leves o moderados.



No obstante, ninguno de los participantes en el estudio falleció o fue hospitalizado, según la publicación, aunque subraya que la eficacia contra casos severos de coronavirus, la hospitalización y las muertes no ha sido determinada.



Esto se debe a que la mayoría de personas participantes en el estudio eran "adultos jóvenes y sanos", según un comunicado publicado por la compañía.



La muestra del estudio es de 2.000 personas y este aún no ha sido revisado por pares, de acuerdo al 'Financial Times'.



Ni AstraZeneca, ni la Universidad de Oxford, involucrada en el desarrollo de la vacuna, han hecho comentarios.



Según recoge la agencia estadounidense Bloomberg, durante la semana, el vicepresidente de investigación biofarmacéutica de la empresa, Mene Panagalos, había rebajado las expectativas sobre el efecto de la vacuna en las variantes de la COVID-19 y había asegurado que "no estarían sorprendidos de ver la eficacia reducida".