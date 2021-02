Coronavirus.- Dinamarca impone el test obligatorio y diez días de cuarentena a quien llegue al país

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las autoridades danesas han anunciado este sábado que cualquier persona que llegue al país por tierra, mar o aire deberá someterse a un test de coronavirus obligatorio y además guardar diez días de cuarentena.



Los extranjeros no residentes además deberán presentar una prueba negativa de coronavirus realizada hace menos de 24 horas, una medida en vigor desde enero. Quien no cumpla con estas normas será sancionado con una multa de 470 euros.



Estas medidas se deben a la aparición de las nuevas variantes del coronavirus, en particular la detectada en Reino Unido. Solo estarán exentos queines transporten bienes considerados esenciales o que vivan en zonas fronterizas del norte de Alemania o sur de Suecia o viajeros haciendo escala.



Precisamente en Suecia funciona desde este sábado la norma que obliga a los adultos extranjeros a mostrar una prueba negativa de coronavirus en la frontera de menos de 48 horas. La medida está en vigor hasta el 31 de marzo y atañe a las personas mayores de 18 años.



Dinamarca ha contabilizado 201.186 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 2.215 han resultado en la muerte de la persona afectada. Sin embargo, la segunda ola parece bastante controlada con 413 nuevos contagios y 14 muertes en las últimas 24 horas contabilizadas.