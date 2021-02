Coronavirus.- China da la aprobación definitiva a su segunda vacuna contra el coronavirus

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Administración Nacional de Productos Médicos de China ha aprobado este sábado definitivamente para su uso la vacuna CoronaVac, desarrollada por la farmacéutica Sinovac Biotech, la segunda vacuna desarrollada por el gigante asiático después de la de Sinopharm.



La decisión se basa en los resultados de la tercera fase de ensayos clínicos, que no se han hecho públicos a la espera de concretar sus datos sobre eficacia y seguridad, ha explicado la propia farmacéutica en un comunicado recogido por el diario chino 'The Global Times'.



La empresa espera poder fabricar más de 1.000 millones de dosis anuales de esta vacuna del tipo vacuna inactivada, desarrollada a base de partículas del virus sin capacidad de producción de enfermedades, pero que generan una respuesta inmunitaria.



La vacuna fue aprobada para su uso de emergencia en China en junio de 2020 y también ha recibido el visto bueno provisional de Indonesia, Turquía, Brasil, Chile y Colombia. Ya se han suministrado dosis a Brasil, Indonesia, Turquía y Chile.



China ha vacunado ya al 2,7 por ciento de su población, según los datos recopilados a partir de fuentes oficiales por el portal Our Wolrd in Data, vinculado con la Universidad de Oxford.