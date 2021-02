¿Celebra Manel Fuentes San Valentín?

06/09/2018 Manel Fuentes attends 'Tu Cara Me Suena' photocall at Palacio de Congresos Europa during the FesTVal 2018 on September 6, 2018 in Vitoria-Gasteiz, Spain. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CARLOS ALVAREZ



MADRID, 6 (CHANCE)



El 14 de febrero es una fecha señalada en el calendario de muchas personas enamoradas para celebrarlo por todo lo alto en pareja. El día del amor es uno de los días más especiales, pero hay gente que no lo celebra porque no tiene la costumbre de festejar el amor un solo día, sino todos los que comparta con esa persona a la que ama. Hablamos con Manel Fuentes, uno de los presentadores más exitosos de la televisión en la actualidad y lo cierto es que, como siempre, se ha tomado con humor la pregunta de si celebra San Valentín.



"No, no acostumbro" a celebrarlo, nos confesaba el presentador de 'Tu cara me suena' y es que siempre ha llevado su vida íntima con mucha discreción y parece que por el momento no va a hablar de temas amorosos. Lo que sí que ha querido decirnos es que está completamente de acuerdo con el mensaje que Chenoa enviaba hace unos días a todas aquellas mujeres que tienen problemas a la hora de ser madre: "Chenoa siempre sabe conectar con la gente, al final lo más bello del ser humano es eso, apoyar a otro cuando tiene problemas y hay mucha gente que los tiene".



Manel Fuentes hace balance de su recorrido profesional y lo cierto es que está como loco de contento por el éxito que está teniendo en la televisión: "Al final, el éxito es poder ayudar, es un momento muy complicado para todo el mundo y lo que hay que hacer es arrimar el hombro".