28/01/2020 Carlota Corredera se despide de su tío Nanó fallecido por Covid. MADRID, 6 (CHANCE) Son muchas las muertes que está habiendo en nuestro país por la Covid, hoy le ha tocado enfrentarse a una de ellas a Carlota Corredera, una de las presentadoras más exitosas de la televisión y que más alegatos ha hecho para concienciar a los espectadores de su programa sobre la pandemia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Son muchas las muertes que está habiendo en nuestro país por la Covid, hoy le ha tocado enfrentarse a una de ellas a Carlota Corredera, una de las presentadoras más exitosas de la televisión y que más alegatos ha hecho para concienciar a los espectadores de su programa sobre la pandemia.



La periodista ha utilizado su perfil de Twitter para despedirse de su tío Nanó, fallecido por Coronavirus: "Casi dos mil muertes en España por Covid en la última semana. Casi dos mil personas que se han ido sin poder abrazar o agarrar de la mano a sus seres queridos. Es el caso de mi tío Nanó. Valgan estas líneas como despedida de mi querido tío Fernando Llauger Boullosa".



Al parecer el tío de la periodista era paciente de riesgo debido a las patologías respiratorias que padecía y hoy se ha despido de la vida tras no lograr superarlo: "Desde que apareció la Covid, mi tío Nanó se sabía en grandísimo riesgo por sus patologías respiratorias. Vivía solo desde hacía 11 años, cuando falleció su madre, mi abuela Maruja. Sin hijos ni pareja pero con tres hermanas, un cuñado y ocho sobrinos que lo ADORAMOS".



Carlota ha aprovechado sus redes sociales para despedirse de él y reflejar el cariño tan inmenso que tenía hacia él: "Toda mi infancia está repleta de recuerdos junto a él. Siempre cómplice y cariñoso con l@s hij@s de sus hermanas: cuatro sobrinas y cuatro sobrinos. Conocía cada rincón de Vigo, especialmente de Lavadores y O Calvario. Se pateó a fondo toda la ciudad a lo largo de sus 76 años con las paradas obligatorias para el chiqueteo y los Ducados. Fan absoluto de Federico se emocionaba orgulloso cuando su admirado locutor me nombraba en su programa. O cuando salía algo mío en el Faro o La Voz. "Carloteira" me llamaba. Qué pena tan grande no poder estar en Vigo"



A su vez, ha agradecido el apoyo y el esfuerzo de todos los profesionales que han estado hasta el último momento con su tío: "Qué tristeza no poder haberte dicho por última vez lo mucho que te queríamos tod@s tus sobrin@s. Quiero dar las gracias más sentidas al equipo del hospital que le acompañaron y cuidaron hasta su último aliento. Y todo mi reconocimiento a mi prima Elena, la doctora Lorenzo Llauger. Ya estás con los abueliños. Háblales por favor de su bisnieta Alba. Diles que los siento siempre conmigo. Buen viaje, tío. Eras, fundamentalmente, una buena persona. Descansa en paz".