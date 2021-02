Benín.- Hombres armados hieren de gravedad al candidato presidencial beninés Ganiou Soglo durante una emboscada

20/03/2016 El candidato presidencial Patrice Talon, en un centro electoral en marzo de 2016 POLITICA AFRICA INTERNACIONAL BENIN CHARLES PLACIDE TOSSOU / REUT



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El candidato a la Presidencia de Benín Ganiou Soglo, hijo del ex presidente Nicéphore Soglo, se encuentra ingresado en cuidados intensivos desde el viernes tras resultar herido a tiros durante una emboscada



Soglo, uno de los 20 candidatos para las elecciones presidenciales del 11 de abril, fue víctima de un ataque de hombres armados no identificados poco antes de las 20.00 de la pasada noche, nada más salir de un mitin político en Zinvié, cerca de Abomey-Calavi, cuando el vehículo en el que viajaba fue detenido por unos árboles que bloqueaban el paso.



Varias personas, dos o tres hombres, según el relato que el conductor dio a un familiar de Ganiou Soglo, recogido por el portal Jeune Afrique, aparecieron de la nada y abrieron fuego contra el candidato, que recibió un disparo en el pecho.



El político fue ingresado de urgencia en la clínica Mahouna en la principal ciudad del país, Cotonú, y de ahí trasladado al centro hospitalario universitario nacional Hubert Maga, donde fue internado. La bala no parece haber alcanzado ningún órgano vital pero se encuentra alojada cerca del corazón.



Las imágenes tomadas después del ataque muestran que los disparos tuvieron como objetivo la parte trasera del vehículo. El conductor logró zafarse de los asaltantes y arrancar coche.



El hijo del expresidente Soglo fue uno de los primeros en presentar su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo mes de abril ante la Comisión Nacional Electoral Independiente (Ceni), y se ha mostrado muy crítico con el Gobierno del actual mandatario, Patrice Talon, en medio de un crispado ambiente político.



Como ha sucedido en otros comicios celebrados recientemente en el continente africano, la oposición ha protestado ciertos mecanismos de registro en las elecciones, que en este país funcionan por un sistema de "patrocinios", un permiso necesario para concurrir, que debe ser otorgado por "funcionarios electos" y que los opositores al presidente están teniendo enormes dificultades para obtener.



Para intentar aliviar la tensión, el partido Unión Progresista (UP), uno de los grandes integrantes del bloque de partidos favorable a Talon, ha autorizado a sus responsables a "patrocinar a cualquier candidato apoyado por un partido con existencia legal", oposición incluida.



Por ello, la oposición se ha aglutinado en el llamado Frente para la Restauración de la Democracia, una alianza que busca hacer causa común para obtener la alternancia en el poder y exige un voto abierto y transparente.