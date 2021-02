AMP.- Somalia.- El presidente de Somalia anuncia el aplazamiento de las elecciones tras el colapso de las negociaciones

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi 'Farmajo', ha anunciado este sábado el aplazamiento de las elecciones presidenciales en el país africano, planeadas inicialmente para el próximo lunes, tras el colapso de las conversaciones de emergencia para solucionar las numerosas crisis políticas y territoriales que atraviesa el país.



'Farmajo', cuyo mandato expira teóricamente este mismo lunes, permanecerá como presidente hasta el anuncio de una nueva convocatoria electoral para evitar un vacío de poder que arrastraría al país a un conflicto en toda regla, mientras regiones separatistas denuncian presencia militar del Gobierno central en su territorio y la oposición critica sin piedad la actual composición de la Comisión Electoral por incluir a aliados del mandatario.



De hecho, el presidente culpó a los líderes de las regiones de Jubalandia y Puntlandia por el aplazamiento mientras que su ministro de Información, Osman Dubbe, volvía a acusar a ambos mandatarios de someterse a la influencia de la vecina Kenia. Somalia y Kenia rompieron sus relaciones diplomáticas el año pasado después de que Somalia acusó a Kenia de entrometerse en asuntos soberanos.



El líder de Jubalandia, Ahmed Madobe, canceló una rueda de prensa prevista para este viernes después de que la comunidad internacional le avisara de que en modo alguno debería salir de la sala de negociaciones tanto con los presidentes de las dos regiones, como con las de Galmudug, Hirshabelle y Suroeste sin un acuerdo. En esa rueda de prensa, Madobe planeaba anunciar el fracaso de las conversaciones, según fuentes del portal de noticias somalí Goobjoog.



Finalmente, este sábado, 'Farmajo' ha asegurado en una comparecencia ante el Parlamento que había desempeñado satisfactoriamente su papel, pero que Puntlandia, Jubalandia y "potencias extranjeras" le impidieron desarrollar su labor, sin dar más detalles.



"El presidente de Jubalandia, Ahmed Mohamed Islan, más conocido como Madobe, un amistoso aliado de Kenia, es el que se encuentra en medio de este rifirrafe político", ha denunciado 'Farmajo' ante los diputados, antes de acusar a Madobe y al líder de Puntlandia, Said Abdulahi Deni, de incumplir absolutamente todos los acuerdos previos sobre el escenario electoral en Somalia.



El pasado mes de noviembre, Madobe avisó a las autoridades somalíes que las elecciones no se celebrarían en la localidad de Gharbarey, disputada entre las autoridades de Jubalandia y el Gobierno federal somalí, hasta que no pasara bajo su control.



En respuesta, Somalia decidió retirar a su embajador en Nairobi, Mohamed Ahmed Tarsan, y ha dado al embajador de Kenia en Mogadiscio, Lucas Tumbo, orden de abandonar el país al entender las declaraciones del líder regional como consecuencias de presiones del Gobierno keniano, aliado de Madobe.



Así las cosas, 'Farmajo' ha acusado a Puntlandia y Jubalandia de "matar el tiempo y ralentizar el proceso para celebra las elecciones". "Mientras, otros estados miembros y yo no hemos dejado efectuar concesiones", ha lamentado.



A ello hay que añadir la crisis entre el Gobierno y oposición. La misma semana de noviembre que Somalia rompía sus relaciones con Kenia, un grupo de catorce candidatos opositores a la Presidencia de Somalia exigieron la renuncia del jefe de los servicios de Inteligencia (NISA), así como la disolución de los comités electorales designados para la organización de los comicios amenazando de lo contrario con llevar a cabo un proceso electoral paralelo.



Los opositores, entre los que figuran algunos antiguos presidentes y primeros ministros del país, han defendido en un comunicado que el jefe de la NISA, Fahad Yasín Hadi Dahir, "debería dimitir, ya que es el jefe de la campaña electoral del presidente saliente 'Farmajo', para garantizar la imparcialidad de la NISA".



En su comunicado de 18 puntos al término de una reunión de varios días en Mogadiscio, insistieron en su exigencia de que se disuelvan los comités encargados de la organización de las próximas elecciones parlamentarias dado que están compuestos por funcionarios, agentes de Inteligencia y 'amigos' y se designen nuevos miembros en consultas con los candidatos y con los gobiernos regionales, entre otros.