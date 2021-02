AMP.- Fútbol.- Sergio Ramos pasa por quirófano por sus problemas en la rodilla izquierda

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El capitán del Real Madrid, el defensa Sergio Ramos, se ha sometido este sábado a una operación en el menisco de la rodilla izquierda y estará entre seis y ocho semanas de baja, han confirmado a Europa Press fuentes del club blanco.



Las molestias del central de Camas, ausente en los últimos partidos del conjunto madridista y que este viernes ya no pudo participar en la sesión de entrenamiento del equipo, no han remitido, y el equipo médico ha decidido que se someta este mismo sábado a una artroscopia para limpiar la articulación.



La intervención la llevó a cabo el doctor Manuel Leyes, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. "Nuestro capitán Sergio Ramos ha sido intervenido hoy con éxito de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda. Sergio Ramos comenzará en los próximos días el proceso de recuperación", anunció la entidad madridista.



De esta manera, Ramos estará entre seis y ocho semanas de baja, por lo que se perderá los dos encuentros de la eliminatoria de octavos de Liga de Campeones ante el Atalanta, así como los partidos de LaLiga Santander ante el Huesca, el Getafe, el Valencia, el Real Valladolid, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Elche y el RC Celta.



Será un nuevo contratiempo para el técnico francés Zinédine Zidane, que este sábado en el duelo en El Alcoraz no podrá contar tampoc, por lesión, con Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde, Rodrygo Goes ni con el belga Eden Hazard, que sufre su enésima lesión desde su llegada al club blanco.