Alemania.- Merkel aplaude a los manifestantes de Bielorrusia tras seis meses de marchas contra Lukashenko

27/09/2020 Manifestación de la oposición a Alexander Lukashenko en Minsk POLITICA EUROPA BIELORRUSIA PAVLO GONCHAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BERLÍN, 6 (DPA/EP)



La canciller alemana, Angela Merkel, se ha declarado este sábado "profundamente impresionada" por el movimiento democrático de Bielorrusia, a los seis meses del inicio de las protestas populares contra el presidente, Alexander Lukashenko, acusado de fraude electoral y de abusos contra la oposición tras su polémica victoria en los comicios de agosto.



"El cálculo de quienes están en el poder parece esperar a que el mundo olvide a estos valientes. No podemos permitir que eso suceda", ha señalado Merkel, antes de instar al Gobierno bielorruso que ponga fin a la violencia contra los manifestantes pacíficos que se han reunido durante semanas.



"Alemania y la Unión Europea continuarán exigiendo cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos en curso en Bielorrusia", ha agregado Merkel.



Bielorrusia ha estado sumida en una crisis política interna desde las elecciones presidenciales del 9 de agosto en las que Lukashenko declaró la victoria con el 80,1% de los votos. Desde entonces ha habido protestas y la Unión Europea ya no reconoce a Lukashenko como presidente.



Con un plan de acción adoptado por el Gobierno federal, Alemania quiere ayudar a los miembros de la oposición perseguidos en Bielorrusia a obtener visados más fácilmente, así como establecer becas y apoyar a los medios de comunicación independientes.



"Esto no decidirá el conflicto entre los derechos y la represión de Bielorrusia", ha declarado Merkel. "Pero muestra a la gente valiente que estamos de su lado y que estamos escuchando, hoy, como hace medio año", ha añadido.