8 tendencias en salud que darán que hablar en 2021

16/03/2010

MADRID, 6 (CHANCE)

El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia mundial de la COVID 19, poniendo el funcionamiento y a la capacidad del sistema sanitario al límite y obligándole a la reinvención en tiempo récord. Un récord que ha llevado a acelerar la transformación de este sistema acercándola al año 2025, periodo en el que estimaban los expertos que el hogar se convertiría en el lugar habitual para el cuidado y seguimiento rutinario de la salud, y en el que el 70% de los españoles realizarían una videoconsulta. Pero ese momento ya ha llegado, y lo ha hecho para quedarse. Desde Top Doctors, plataforma online para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada, hacen un recorrido por las claves en investigación y desarrollo tecnológico, así como de las tendencias y avances en el área de la salud que marcarán el 2021.



El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia mundial de la COVID 19, poniendo el funcionamiento y a la capacidad del sistema sanitario al límite y obligándole a la reinvención en tiempo récord. Un récord que ha llevado a acelerar la transformación de este sistema acercándola al año 2025, periodo en el que estimaban los expertos que el hogar se convertiría en el lugar habitual para el cuidado y seguimiento rutinario de la salud, y en el que el 70% de los españoles realizarían una videoconsulta. Pero ese momento ya ha llegado, y lo ha hecho para quedarse. Desde Top Doctors, plataforma online para encontrar y contactar con los mejores especialistas médicos de la sanidad privada, hacen un recorrido por las claves en investigación y desarrollo tecnológico, así como de las tendencias y avances en el área de la salud que marcarán el 2021.



1. LA TELEMEDICINA



El 2020 ha erigido a la telemedicina como la herramienta imprescindible para atender a todos los pacientes, tanto afectados por la COVID-19, como crónicos o con cualquier otra patología. Esta tecnología permite pasar consulta, mantener terapias, seguir rehabilitaciones y revisiones, realizar sesiones clínicas, reuniones médicas, intercambiar documentos y recetas electrónica. "Solo en Top Doctors durante el pico de la pandemia hubo casi 1.500 nuevos médicos y centros activando el servicio de telemedicina en tan solo 3 semanas, y el número de consultas médicas a través de ella se multiplicó por 60. Cuando en abril las citas médicas presenciales cayeron más de un 70% con respecto a los dos primeros meses del año, los servicios de telemedicina se dispararon, llegando a las 44.000 consultas online. Nuestra previsión para el 2021 es que el número de consultas a través de sistema de teleconsulta siga al alza, como una práctica ya interiorizada entre los pacientes", explica Alberto E. Porciani, CEO y Fundador de Top Doctors.



2. CIRUGÍA QUIRÚRGICA Y VÍA STREAMINS



La cirugía robótica ayuda a los médicos a realizar cirugías mínimamente invasivas a través de incisiones mínimas, y operar con movimientos mucho más certeros, lo que disminuye la curva de aprendizaje del profesional, y hace que el tiempo de intervención y la tasa de complicaciones se reduzca en pacientes seleccionados. Un ejemplo actual es el Robot Da Vinci, dotado de varios brazos de precisión milimétrica que el cirujano puede manejar desde el otro lado de la sala, aunque podría hacerlo desde cualquier otra ciudad o país. Esta plataforma se indica para múltiples procedimientos quirúrgicos y en España se han realizado más de 8.300 intervenciones con esta aparatología durante este año, y se prevé que para el 2021 se realicen un 10% más. Hablando de referentes internacionales de nuestro país, el Dr. Antonio De Lacy y su equipo son referentes también en el campo de la cirugía robótica aplicada a diversas patologías, como la cirugía robótica del cáncer o la obesidad.



3. ASISTENCIA AL PACIENTE EN FARMACIA



La labor de la farmacia, y el apoyo que la tecnología puede ofrecer a ese sector va más allá. Cada vez es más necesario que la farmacia se encuentre más especializada, y aporte valor asistencial al paciente. "La tecnología ayudará a la farmacia a sacar provecho de sus grandes valores, su capilaridad y sus competencias de salud. Es una gran oportunidad para las farmacias que cambiará con toda seguridad el ecosistema de salud", explica Xavier Mercadé, Director General de España de Top Farma.



4. EL BIG DATA Y MACHINE LEARNING DE LA SALUD



La tecnología genera gran cantidad de datos de usuario y de comportamientos que permiten mejorar el trabajo de los expertos y la experiencia del paciente. Gracias al análisis de datos, el sistema sanitario puede multiplicar su conocimiento a diferentes niveles (clínico, social, administrativo, asistencial, hospitalario*) para poder realizar una labor de diagnóstico y prevención más ágil y sencilla. Al mismo tiempo, esta información es fundamental para la investigación, que consigue acceder y estructurar resultados cada vez más precisos y personalizados, con millones de variables. Para el paciente, esta tecnología le ofrece encontrar todo lo que necesita en su viaje sanitario. Diferentes estudios calculan que en 2021 la inversión en IA aplicada al sector ehealth estará en torno a los 6.600 millones de dólares. Y es que el uso de esta tecnología mejorará los resultados del diagnóstico hasta un 40% y reducirá el coste de los tratamientos hasta un 50%.



5. REALIDAD AUMENTADA EN EHEALTH



La realidad aumentada será uno de los puntos tecnológicos en los que se prevé que la inversión en ehealth concentre grandes cantidades. Y es que la realidad aumentada, además de ser útil en formación y educación médica, también puede usarse para el tratamiento guiado por imágenes, afecciones neuropsicológicas, discapacidad visual o rehabilitación entre otras.



6. LOS JÓVENES CONSUMIDORES DE SEGUROS DE SALUD PERSONALIZABLES Y DE CONSULTAS PRIVADAS



Cada vez son más los jóvenes que apuestan por la asistencia a consulta médica privada, cuenten o no con seguro médico. Pero lo cierto es que, además, este año ha sido más patente el aumento del interés de este público por la contratación de seguros médicos privados. El tipo de seguro que interesa a los jóvenes no tienen las mismas características que los que se demandaban tradicionalmente, siendo el pago por uso de los servicios de salud, u ofertas paquetizadas y personalizadas las opciones más solicitadas.



7. BÚSQUEDA DE LA SALUD EMOCIONAL Y LA AUTOESTIMA



La población ha recurrido a prácticas de meditación y mindfulness, así como consultas con psicólogos, psiquiatras o terapeutas para sobrellevar la situación y desarrollar un mayor nivel de conciencia interior como camino hacia el bienestar individual. Y esto se prevé que siga en 2021. "Está demostrado científicamente que pasamos el 80% del tiempo pensando en negativo. Y el pensamiento incide directamente en la emoción. Por lo que esta negatividad, hará que antes o después se llegue a padecer el mal del S.XXI, que está formado por el estrés, la ansiedad y la tristeza, y esto se reflejará en las consultas", asegura Marina Bassas Vivó, psicóloga clínica miembro de Top Doctors.



8. AUGE DEL TURISMO MÉDICO Y DEL BIENESTAR



Cada vez es más común que los turistas incluyan en sus viajes experiencias de salud para recibir tratamientos terapéuticos, de belleza o recuperación. También es cada vez más usual la demanda de expertos españoles por parte de extranjeros. De hecho, según los datos de Top Doctors, la Dermatología, la Ginecología y la Traumatología son las especialidades médicas más demandadas por los pacientes extranjeros y los turistas en España. Y esto así gracias fundamentalmente a alta calidad de la medicina privada española, a tratamientos que no tienen en su país o a no tener tantas listas de espera, entre otros.