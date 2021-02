5 productos indispensables para llevar en tu bolso

MADRID, 6 (CHANCE)



Cada vez es más importante llevar en nuestro bolso un neceser con productos que necesitamos utilizar no solamente en casa. Qué mejor manera de salir a calle completamente equipado para estar a punto ante cualquier plan que pueda surgir de manera fortuita. Un labial, una crema, maquillaje... todo lo que necesitemos para retocarnos en unos minutos y estar lista ante cualquier situación que no esperábamos.



Birchbox ha transformado la cajita de cada mes en un práctico neceser con 5 productos para ayudarte a reconectar contigo. ¿Nuestro favorito? Los accesorios de This Works para relajar tu mente y calmar el estrés. Y es que qué mejor manera de celebrar San Valentin con este neceser tan propio para llevar siempre en nuestro bolso y estar a punto ante cualquier situación.



Ideal sobre todo para viajar y tener que despreocuparnos llevando todo lo que necesitamos en él, y es que es una oportunidad de oro para sorprender a nuestro pareja en el mes de febrero. De esta manera, los productos que te vendrán dentro de este maravilloso y espectacular neceser de Birchbox serán: un acondicionador reparador con aceite de argán, un spray para dormir mejor, ampollas regeneradoras de noche, kiss & smink, aceite de ducha patchouli lavender vainilla y una muestra de colonia de Nina Rose.



Cinco productos especiales que una vez que los pruebes no podrás desprenderte de ellos. El más innovador, el spray This Works para relajar tu mente y calmar el estrés, con el que entrarás en sueño profundo y dormirás de lo más relajado posible.