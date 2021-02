113-114. Ingram lidera ataque ganador de Pelicans; Willy juega gran defensa

Sacramento (United States), 17/01/2021.- New Orleans Pelicans forward EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 5 feb (EFE).- El ala-pívot Brandon Ingram consiguió 30 tantos como líder del ataque ganador de Los New Orleans Pelicans que se impusieron de visitantes por 113-114 a los Indiana Pacers.

Ingram, que también repartió siete asistencias y capturó seis rebotes, ayudó a los Pelicans (9-12) a ganar el segundo partido consecutivo y el cuarto en los últimos seis disputados.

El ala-pívot titular de los Pelicans confirmó que cada vez va a más con su juego individual y de equipo y anotó 12 de 21 tiros de campo.

El base Lonzo Ball agregó 20 tantos y nueve rebotes, todos defensivos, y el alero Zion Williamson agregó 18 puntos, repartió cinco asistencias y puso tres tapones.

El pívot español Willy Hernangómez volvió a tener minutos de calidad con los Pelicans después que el entrenador Stan Van Gundy lo sacó 18 minutos como reserva.

Hernangómez no defraudo en su juego individual y de equipo al conseguir dos puntos en el ataque tras anotar 1 de 2 tiros de campo, sin que fuese a la línea de personal.

El jugador internacional español si tuvo protagonismo dentro de la pintura con seis rebotes -cuatro defensivos-, dio una asistencia, recuperó dos balones, no perdió ninguno, puso un tapón y cometió una falta personal.

El ataque de los Pacers lo lideró el base-escolta Justin Holiday, que anotó 22 puntos.

Mientras que el escolta Jeremy Lamb aportó 17 tantos y el alero reserva Doug McDermott llegó a los 14, sin que pudiesen evitar la derrota de los Pacers (12-11), segunda consecutiva.