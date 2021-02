27/01/2021 Victoria Federica retoma sus clases presenciales en época de exámenes. MADRID, 5 (CHANCE) Convertida en uno de los miembros más polémicos de la Familia Real, Victoria Federica llevaba una temporada "desaparecida". Después de las numerosas críticas que ha provocado su ajetreada agenda y su falta de rigurosidad con las medidas restrictivas a causa de la pandemia del Covid, la hija de la Infanta Elena ha decidido permanecer en un discreto segundo plano y limitar al máximo su intensa vida social. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Convertida en uno de los miembros más polémicos de la Familia Real, Victoria Federica llevaba una temporada "desaparecida". Después de las numerosas críticas que ha provocado su ajetreada agenda y su falta de rigurosidad con las medidas restrictivas a causa de la pandemia del Covid, la hija de la Infanta Elena ha decidido permanecer en un discreto segundo plano y limitar al máximo su intensa vida social.



Sin embargo, Victoria ha reaparecido después de unas semanas sin noticias suyas para retomar sus clases presenciales en la Universidad. Centrada en su faceta de estudiante, la sobrina del Rey Felipe VI acudió al exclusivo centro donde realiza sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, 'CIS The College for International Studies' y allí la vimos compartir confidencias con su grupo de amigos más cercano.



Tras unas Navidades de lo más movidas en las que la joven podría haber salido del país junto a su madre para disfrutar de unas fechas tan señaladas junto a su abuelo, el rey Juan Carlos, en Emiratos Árabes, la joven disfrutó de la jornada muy bien acompañada por algunos de sus amigos más cercanos con los que tomó el aire a las puertas del centro, aprovechando la ocasión para tomarse un café y reponer fuerzas para el resto de la jornada.



Hace tan solo unos días, la joven también formó parte del comentado encuentro de Iñaki Urdangarín con su familia en la propia casa de la Infanta Elena. Al igual que sus hijos, la hija mayor de los reyes eméritos también ha sido criticada duramente por convertir su casa en un punto de reunión entre el ex Duque de Palma, su mujer y sus hijos en medio del complicado momento sanitario en el que vivimos donde las reuniones familiares están desaconsejadas por las autoridades sanitarias.



Luciendo uno de sus looks más característicos, Victoria apostó por pantalón culotte blanco, sudadera negra con capucha y maxi gabardina en color beige. En cuanto a complementos, la it girl lució dos de sus preferidos, el maxi bolso de la firma Louis Vuitton y las zapatillas de deporte en negro de Balenciaga.