Víctima de tiroteo en Parkland crea web sobre nivel de violencia en escuelas

Miami, 4 feb (EFE).- El padre de una de las 17 víctimas del tiroteo de 2018 en una escuela de Parkland (Florida, EE.UU.) creó una plataforma en la que los padres podrán consultar los reportes de violencia de las diferentes escuelas del estado, que sumaron más de 26.000 el último año.

Una organización fundada por Max Schachter, padre de Alex, uno de los estudiantes muertos, creó la base de datos para dar transparencia a estos incidentes violentos al considerar que las escuelas no los divulgan adecuadamente.

"Nunca pensé que Alex sería asesinado en su salón de clases", manifestó Schachter a medios locales.

En la web, que incluye estadísticas de los incidentes, los padres podrán buscar por escuelas tanto de primaria como de secundaria si hubo hechos de violencia como peleas, agresiones, acoso sexual, intimidaciones o problemas relacionados con drogas, entre otros.

El próximo 14 de febrero, Día de San Valentín, se cumplen tres años del tiroteo en el instituto Marjory Stoneman Douglas perpetrado por el exalumno Nikolas Cruz con un rifle automático.

La organización sin ánimo de lucro Safe Schools for Alex busca con la herramienta informar a los padres de las peleas y hechos violentos en las escuelas recopilados anualmente por el Departamento de Educación de Florida.

Los documentos incluyen informes de más de 2.700 escuelas públicas del estado, mientras unas 600 más no presentan sus datos. Según la web, Schachter fundó la organización en memoria de su hijo Alex, de 14 años, uno de los 14 estudiantes muertos en la masacre junto con tres instructores.

El año pasado el estado aprobó una ley que requiere un sistema de alerta de tiroteos en las escuelas que lleva el nombre de Alyssa, otra de las estudiantes muertas.

La medida ordena a las escuelas públicas implementar un "sistema móvil de alerta de pánico capaz de conectar diversas tecnologías de los servicios de emergencia".