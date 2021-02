Venezuela.- Panamá retira las credenciales a la representante de Guaidó

03/02/2021 Juan Guaidó POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL DE VENEZUELA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Panamá ha retirado las credenciales que acreditaban como embajadora de Venezuela a la representante del gabinete de Juan Guaidó, si bien ha matizado que este simbólico gesto no puede entenderse como un respaldo a la "legitimidad" del "régimen" de Nicolás Maduro.



Guaidó designó a su representante para Panamá, Fabiola Zavarce, después de autoproclamarse 'presidente encargado' de Venezuela en enero de 2019, por entender que las elecciones presidenciales de 2018 carecían de las garantías necesarias y, por tanto, el nuevo mandato de Maduro no tenía validez.



El Gobierno panameño le concedió inicialmente a Zavarce el estatus de embajadora, pero el 8 de enero de este año le retiró las credenciales, según ha confirmado ahora el Ministerio de Exteriores del país centroamericano, informa el diario 'La Prensa'.



El Ejecutivo ya había expresado días atrás en un comunicado que su posición se debía a las circunstancias actuales de una crisis que reconoce "compleja" y a "los principios del Derecho Internacional". No obstante, ha matizado el alcance de su decisión: "No puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro".



Panamá, al igual que otros países de la región que conforman el Grupo de Lima, confirmaron el 5 de enero que no reconocían legitimidad alguna al la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de diciembre, copada por el chavismo tras el boicot de gran parte de la oposición a dichos comicios.



"Reconocemos la existencia de la comisión delegada encabezada por su legítima junta directiva, establecida por la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó", declaró entonces el Grupo de Lima.