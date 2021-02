Vania Millán cumple 43 años, ¿cuál es su relación con Pilar Rubio?

MADRID, 5 (CHANCE)



Vania Millán llegó a nuestras vidas cuando se coronó Miss España 2002, pero realmente tuvo notoriedad pública en el ámbito sensacionalista cuando supimos de su noviazgo con René Ramos, el hermano de Sergio Ramos. En 2014 los dos se dieron el 'Sí, quiero' en una ceremonia de lo más extraordinaria, pero su amor no duraba más de dos años. Desde entonces, la que fuera cuñada de Pilar Rubio siempre ha mantenido una relación maravillosa con esta y han demostrado estar por encima de todo y de todos, sobre todo de las críticas que han recibido.



A raíz de esta bonita amistad, entra una tercera persona, Lorena Gómez, espectacular cantante y pareja de René Ramos, de la que siempre ha habido rumores de mala relación con la colaboradora de 'El Hormiguero'. Aunque nunca han hablado públicamente de ello, se tacha a Vania Millán de la culpable de que Pilar y su nueva cuñada no tengan buena relación.



Independientemente de las relaciones que tengan en la actualidad, Vania Millán cumple 43 años en un momento complicado en su vida y es que tal y cómo ha confesado estos últimos meses está sufriendo complicaciones en el proceso que había iniciado para ser madre por primera vez.



"A veces nos pasan cosas que nos hacen pararnos y mirar hacia lo más profundo de uno. Así me pasó a mí el otro día, y reconozco que ahora mismo estoy en un limbo de confusión. Sabía que podía ser difícil lo de ser madre, pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso no es posible implantar nada y parto de nuevo de cero" eran las declaraciones que hacía en sus redes sociales, avisando a todos sus seguidores de la situación tan complicada que vivía.



Tal y como explicó ella a la revista Semana, había iniciado un proceso de reproducción asistida para ser madre con Julián Bayón, el doctor con el que mantiene una relación sentimental desde hace más de dos años. Lo cierto es que no es el mejor momento de su vida, pero ya ha desvelado que se va a enfrentar a este 'problema' con fuerza y esperanza porque sabe que conseguirá lo que siempre ha soñado: ser madre.