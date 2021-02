Un palestino muere por un guarda israelí tras entrar en una colonia de Cisjordania

Un palestino murió hoy por disparos de un guarda de seguridad israelí tras infiltrarse en una colonia agrícola de Cisjordania e intentar entrar a un domicilio, informó el Ejército israelí, que lo calificó de "intento de ataque terrorista". EFE/EPA/ABED AL HASHLAMOUN/Archivo

Jerusalén, 5 feb (EFE).- Un palestino murió hoy por disparos de un guarda de seguridad israelí tras infiltrarse en una colonia agrícola de Cisjordania e intentar entrar a un domicilio, informó el Ejército israelí, que lo calificó de "intento de ataque terrorista".

Esta madrugada, un hombre entró en coche a la finca judía de Sde Efraim, en el sur de la ciudad palestina de Qalquilia, e intentó acceder a la casa de su propietario mientras gritaba "Alà hu Akbar" (dios es grande, en árabe), concretó un portavoz militar.

Ante ello, los guardas del asentamiento se pusieron en alerta, y el sospechoso -que no iba armado- "agredió" a uno de ellos, tras lo que fue abatido por otro vigilante junto con el dueño de la finca, detalló el Ejército.

Tras el incidente, soldados israelíes entraron a la aldea de Ras Karkar, cerca de Ramala, de donde procedía el presunto atacante.

"Las tropas continúan registrando la zona", agregó el Ejército, que no dio más detalles de la identidad del palestino muerto.

Según concretó, su automóvil y su cadáver fueron inspeccionados por especialistas y "no se encontraron armas en su posesión".

El pasado domingo, otro palestino murió por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes tras intentar apuñalar a un soldado en un cruce del bloque de colonias de Gush Etzion, en el sur de Cisjordania ocupada.

Fue el segundo episodio de esta índole tras otro intento de apuñalamiento pocos días antes, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus, en el que también murió un atacante palestino.

Los ataques de palestinos -en gran medida jóvenes que actúan en solitario- contra miembros de las fuerzas de seguridad o colonos israelíes se producen de manera intermitente tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este ocupados.

Además, la ONG israelí Betselemm detectó un aumento de ataques por parte de colonos judíos contra población palestina en las últimas semanas, con una cincuentena de incidentes desde fines de diciembre. EFE

