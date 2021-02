Un año clave para la "Golden Visa", que gana popularidad en Latinoamérica

Fotografía cedida por la agencia de comunicaciones Top of Mind donde se muestran las torres Lightone en Nueva York, compañía que suele trabajar con inversionistas en América Latina que buscan invertir en sus proyectos en la Gran Manzana para obtener la visa EB-5. EFE/ Top Of Mind

Miami, 5 feb (EFE).- El año 2021 es clave para la "Golden Visa", como es popularmente conocida la visa EB-5, que otorga la tarjeta de residencia en EE.UU. o "green card" a familias que invierten capital en proyectos que generan empleos en este país.

La esperada reforma de la "Golden Visa", que ha ganado popularidad en América Latina en los últimos años, puede estar más cerca gracias a una propuesta de ley que, en palabras de un experto, "va en la dirección correcta", es decir facilitar el trámite y acortar los plazos, entre otros puntos.

México, Colombia y Venezuela han sido unos de los países latinoamericanos que más han aplicado para esta visa bajo el EB-5 Regional Center Program, según Invest In USA, o IIUSA, una organización que defiende los intereses de la industria de EB-5.

Este programa para que las familias que invierten 900.000 dólares en un desarrollo inmobiliario puedan obtener la "green card" y un camino directo a la ciudadanía se aprobaba automáticamente cada año, cuando el Congreso daba el visto bueno al presupuesto.

CAMBIOS EN EL PROCESO DE APROBACIÓN

Eso cambió en 2020 y la fecha actual de expiración de la EB-5 es el 30 de junio de 2021.

"A finales del año pasado, el Congreso extendió el Programa del Centro Regional EB-5 sin cambios hasta el 30 de junio de 2021 como parte de la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2021," explicó Cyntia Gómez, abogada de inmigración y experta en la visa EB-5, que trabaja en el estudio de abogados Saul Ewing Arnstein & Lehr en Miami.

Esta vez la extensión separó la reautorización del Programa del Centro Regional EB-5 de los proyectos de ley de asignaciones futuras al hacer su nueva fecha límite el 30 de junio de 2021, en lugar del final del año fiscal el 30 de septiembre de 2021.

"Esta distinción podría implicar la intención del Congreso de enfocarse más en el Programa del Centro Regional EB-5 como un tema único, lo que finalmente podría resultar en la muy esperada reforma del programa", dijo Gómez en unas declaraciones facilitadas por la agencia de comunicación Top of Mind.

DOS SENADORES DAN UN PASO HACIA LA REFORMA

La buena noticia es que dos miembros del Senado con mucha influencia en este tema han propuesto una nueva ley para reformar el programa de la visa EB-5 y extenderla hasta el 2025, dijo David Amaro, director de The Americas Capital Markets de Lightstone Private Wealth, posteriormente llamada LS NYRC.

Amaro trabaja con inversionistas en América Latina que buscan invertir en los proyectos de Lightstone en Nueva York para obtener la visa EB-5.

La legislación llamada la "Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2020" ha sido introducida en el Congreso por los senadores Chuck Grassley y Patrick Leahy. La propuesta de ley fue recibida con los brazos abiertos por los grupos que apoyan a este programa, según IIUSA.

"La nueva legislación es un paso en la dirección correcta", dijo Amaro, cuya compañía ha ayudado a más de 1.000 inversionistas y sus familias a aplicar para la visa EB-5.

"Nosotros apoyamos una nueva ley que le brinde aún más protecciones a los inversionistas y que acorten el tiempo de espera de las familias que buscan empezar una vida nueva en Estados Unidos. Al mismo tiempo, esta ley va ayudar a extender un programa que atrae capital extranjero a nuestra economía, crea empleos e impulsa desarrollo económico en comunidades a través de todo el país", añadió.

OXÍGENO PARA LA ECONOMÍA

Amaro dijo que el Congreso "comprende que nuestra economía necesita este programa para ayudar a estabilizar al país. No es coincidencia que la visa EB-5 ganó popularidad durante la Gran Recesión una década atrás."

La "Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2020" ha sido muy bien recibida por aquellos que apoyan a la visa EB-5, los cuales estarán presionando al Congreso para que adopte la nueva ley.

"Es difícil predecir si esta legislación, como se ha propuesto originalmente, será aprobada, ya que existe un cierto grado de resistencia de los senadores de ambos partidos a pesar de que el Programa EB-5 generalmente se considera no partidista", añadió Gómez.

"Si se aprueba la ley, esta ofrecería medidas de reforma razonables y supervisión del programa, los inversores disfrutarán de tiempos de procesamiento rápidos y más. En resumen, el Programa del Centro Regional EB-5 sufriría cambios importantes que, en última instancia, lo haría más atractivo para los inversionistas".