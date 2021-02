Tenis.-AMP.- Tenis/Australia.- Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza debutarán en Melbourne ante el serbio Djere y la rusa Gasparyan

(Amplía y corrige error en avance ya que Naomi Osaka no es la defensora del título. Gracias, disculpen las molestias)



El tenista español Rafa Nadal iniciará su participación en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo este lunes, ante el serbio Laslo Djere, mientras que Garbiñe Muguruza debutará ante la rusa Margarita Gasparyan, según deparó el sorteo de los cuadros realizados este viernes.



El jugador balear, segundo cabeza de serie, no tuvo excesiva 'mala suerte' en su teórico recorrido e irá por el lado contrario al serbio Novak Djokovic y al austriaco Dominic Thiem, mientras que tendrá al griego Stefano Tsitsipas y al ruso Daniil Medvedev como sus potenciales respectivos rivales de cuartos y semifinales.



El número dos del mundo, campeón en 2009 en Melbourne Park y apeado el año pasado en los cuartos de final por Thiem, se estrenará ante un Djere, 56 del mundo y ante el que nunca antes se ha enfrentado. El serbio, de 25 años y ganador de dos títulos en tierra batida, nunca ha pasado de su primer partido en el primer 'Grand Slam' de la temporada. Si supera ese primer obstáculo, Nadal no tiene aparentes grandes amenazas hasta los octavos de final donde podría cruzarse con el australiano Alex de Miñaur.



Por su parte, el actual campeón, Novak Djokovic, tendrá un recorrido bastante más complicado. El serbio debutará ante el francés Jeremy Chardy, pero ya podría tener una segunda ronda compleja ante el estadounidense Francis Tiafoe y en octavos podría tener al suizo Stanislas Wawrinka o al canadiene Milos Raonic, mientras que en cuartos el téorico principal rival es el alemán Alexander Zverev. 'Nole' va por el lado de Dominic Thiem, que comenzará ante el kazajo Mikhail Kukushkin y que en tercera ronda podría tener al local Nick Kyrgios.



En cuanto al resto de la 'Armada', Roberto Bautista se medirá al moldavo Radu Albot, mientras que Pablo Carreño tendrá un duro debut ante el japonés Kein Nishikori y el joven Carlos Alcaraz se estrenará en un 'grande' ante el neerlandés Botic van de Zandschulp. Li Tu (Feliciano López), Quentin Halys (Pablo Andújar), Attila Balazs (Roberto Carballés), Taylor Fritz (Albert Ramos), Yoshihito Nishioka (Pedro Martínez) y Thomas Machac (Mario Vilella) son el resto de rivales de los españoles.



DURO CUADRO PARA MUGURUZA



Por su parte, en el cuadro femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, finalista el año pasado ante la estadounidense Sofia Kenin, debutará ante la rusa Margarita Gasparyan, 125 del ranking de la WTA y que entró en el cuadro como 'lucky loser'.



La de Caracas, decimocuarta cabeza de serie, se impuso con trabajo en su único enfrentamiento ante esta rival, en los octavos del torneo de Monterrey (México), también en pista dura (6-3, 6-7(1), 6-2), y en caso de salir victoriosa podría tener un duelo en segunda ronda contra Paula Badosa, que empezará ante otra rusa, Liudmila Samsonova. A partir de ahí, la alemana Angelique Kerber sería la potencial tercera ronda, y la japonesa Naomi Osaka, tercera favorita y campeona en 2019.



Además, la castellonense Sara Sorribes debutará ante la australiana Daria Gavrilova y de ganar podría tener un segundo cruce con la número uno del mundo, la también local Ashleigh Barty, mientras que la catalana Aliona Bolsova tendrá un complicado debut ante la estadounidense Jennifer Brady.