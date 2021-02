Tenis.-AMP.- Tenis.- España se clasifica para las semifinales de la Copa ATP pese a perder ante Grecia

(Amplía con baja de Rafa Nadal según el orden de juego)



España se clasificó este viernes para las semifinales de la Copa ATP que se está disputando en Melbourne (Australia) pese a perder su segundo cruce ante Grecia, ante la que le bastaba un punto, conseguido por Pablo Carreño en el primer partido, y ahora buscará, todavía sin Rafa Nadal, la final ante Italia en una jornada final que dejó la eliminación de Serbia, actual campeona.



Tras su amplia victoria ante Australia en el estreno del pasado martes, la 'Armada' sólo necesitaba asegurarse una victoria ante los griegos para volver a estar en la penúltima ronda de la competición por equipos y pese a la nueva ausencia de Rafa Nadal, el tenista asturiano cumplió con los pronósticos ante Michail Pervolarakis.



El de Gijón, que ya dejó una imagen sólida ante el australiano John Millman, no dio opción a la sorpresa ante el 462 del mundo, al que batió en dos mangas por 6-3, 6-4 y quitar presión a Roberto Bautista ante Stefanos Tsitsipas, que puso fin a la buena racha del castellonense en la Copa ATP. Carreño y Marcel Granollers se retiraron posteriormente del insustancial doble ante Markos Kalovelonis y Tsitsipas tras la disputa del primer juego.



Carreño empezó muy fuerte y rápidamente desarboló a su rival para colocarse con un claro 5-0, perdiendo únicamente siete puntos. Sin embargo, el griego reaccionó a partir de ahí y mejoró sus prestaciones en una pista techada por la meteorología.



Pervolarakis maquilló el primer set con tres juegos seguidos, pero el español no dudó más y lo cerró en su segunda oportunidad con su saque. Además, comenzó el segundo parcial con rotura para coger ventaja, aunque encontró más resistencia en su rival, que no dio más concesiones con su servicio. El de Gijón tampoco y eso le bastó para finiquitar el partido y dar el billete a las semifinales.



"Sabía que necesitábamos este punto. Con esta victoria, estamos en semifinales, así que fue muy importante para nosotros. Traté de concentrarme en mí mismo, de intentar jugar mi mejor juego. El comienzo del partido creo que fue perfecto y jugué muy bien, pero luego él empezó a jugar mejor, a ser agresivo y yo traté de continuar con lo mío", señaló Carreño tras la victoria.



Ya sin tanta 'presión', Roberto Bautista saltó a la pista para medirse al número uno heleno y seis del mundo, Stefanos Tsitsipas, ante el que cayó por un doble 7-5, poniendo así fin a su racha victoriosa en la Copa ATP que se alargaba a siete triunfos seguidos.



Fue un duelo reñido en el que al castellonense le faltó algo de temple en los compases decisivos de cada set, sobre todo del primero donde después de apenas haber perdido cinco puntos con su saque, lo concedió cuando buscaba la 'muerte súbita' y perder la manga.



El de Atenas aprovechó este impulso para romper pronto en el segundo, una ventaja que mantuvo hasta ponerse 5-3 y saque, y después de que el español salvase tres bolas de partido. El de Castellón aguantó y con su primer 'break' del partido igualó, pero de nuevo perdió el servicio cuando trataba de jugar su suerte en el 'tie-break'.



NADAL TAMPOCO JUGARÁ



Este sábado, España buscará repetir la final del año pasado ante Italia, ganadora del Grupo C donde se impuso a Austria (2-1) y Francia (2-1) y que compite con Marco Berrettini y Fabio Fognini en sus individuales.



Según el orden de juego desvelado por la organización del torneo, Rafa Nadal no jugará por las molestias que tiene en la parte baja de su espalda por lo que Carreño abrirá la eliminatoria ante Fognini, al que ha ganado en sus siete anteriores duelos. Bautista jugará a continuación ante Berrettini, que le domina 3-1 y que está jugando a buen nivel como demuestra su victoria ante Dominic Thiem.



La otra semifinal la disputarán Alemania y Rusia. El equipo alemán eliminó en el Grupo A a la Serbia de Novak Djokovic, actual campeona y donde 'Nole' remontó a Alexander Zverev (6-7, 6-2, 7-5) para que decidiera un doble donde el de Hamburgo y Jan-Lennard Struff pudieron con el número uno del mundo y Nicola Cacic (7-6, 5-7, 10-7). Por su parte, los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev dominaron el Grupo D con triunfos por 2-1 ante Argentina y Japón.