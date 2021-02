Rusia.- El PPE carga contra el viaje de Borrell a Rusia y dice que ha sido una herramienta de propaganda del Kremlin

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)



El Partido Popular Europeo (PPE) ha cargado duramente este viernes contra el viaje a Rusia del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, asegurando que se ha convertido en una "herramienta de la propaganda del Kremlin" y que no está ayudando a la causa del opositor encarcelado Alexei Navalni.



El PPE ha calificado de "bofetada en la cara" para quienes defienden la democracia que el Alto Representante haya realizado una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mientras Navalni permanece en prisión.



Según han insistido los conservadores, que hace unos días respaldaron el viaje pidiendo que se entrevistara con el líder opositor, Borrell debería defender los valores europeos y "no convertirse en una herramienta de la propaganda del Kremlin".



"La visita a Moscú solo tenía sentido si veia a Navalni y mantenía encuentros extensos con aquellos que defienden la democraica. La realidad es que Borrell no intentó reunirse con Navalni y no ha intentado mencionar Crimea", ha criticado la eurodiputada letona Sandra Kalniete, en nombre del grupo 'popular', afirmando que la visita "no está ayudando a la causa de Navalni".



En este sentido, el PPE ha recalcado que Rusia no es una democracia y no puede haber "ninguna complacencia" con un "régimen que usa la justicia como una herramienta política para permanecer e el poder". Y ha subrayado que la UE debe pasar a la acción y usar todas las opciones de las que dispone para poner en la diana el dinero ruso en Europa.