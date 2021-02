04/02/2021 Rosa Benito celebra, en familia y en la intimidad, su 65 cumpleaños. MADRID, 5 (CHANCE) En el momento más tranquilo de su vida y mucho más alejada del foco mediático, Rosa Benito está totalmente entregada a su vida familiar en la que sus hijos y sus nietos son su mayor alegría. Sin embargo, y a causa de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, la exmujer de Amador Mohedano ha celebrado su 65 cumpleaños con una pequeña celebración en la que destacaron grandes ausencias, como la de Chayo Mohedano, a quien está muy unida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En el momento más tranquilo de su vida y mucho más alejada del foco mediático, Rosa Benito está totalmente entregada a su vida familiar en la que sus hijos y sus nietos son su mayor alegría. Sin embargo, y a causa de las medidas restrictivas impuestas por la pandemia, la exmujer de Amador Mohedano ha celebrado su 65 cumpleaños con una pequeña celebración en la que destacaron grandes ausencias, como la de Chayo Mohedano, a quien está muy unida.



ROSA BENITO SOPLA LAS VELAS DE SU 65 CUMPLEAÑOS JUNTO A DOS DE SUS HIJOS



Muy bien acompañada por dos de sus hijos, Amador y Fernando, Rosa acudió a una cafetería cercana a su domicilio donde también se encontró con unas amigas a las que no dudó en saludar. De lo más cariñosa con sus chicos, la colaboradora recibió un pequeño detalle a modo de regalo en un día tan especial para ella.



Apostando por la comodidad con un look básico con pantalón negro, jersey rojo y maxi abrigo también en negro, Rosa completó su estilismo con bolso con sus iniciales y botas UGG. Huyendo de la polémica que rodea a su familia por el enfrentamiento de Rocío Carrasco y su hija, la cuñada de Rocío Jurado felicitó a Ana María Aldón por su reciente triunfo en el programa 'Ven a cenar conmigo'.



- CHANCE: Muchísimas felicidades.



- ROSA: Muchísimas gracias.



- CH: Habrá que celebrarlo con el resto de hijos también.



- ROSA: Con los demás creo que no podré, mi hija está en Brunete y están confinados, los importante es cumplir años.



- CH: Espectacular a la edad que tienes, hemos visto ese posado sexy.



- ROSA: Bueno, sexy tampoco. Una combinación.



- CH: Hay veces que exageran un poco.



- ROSA: Eso digo yo.



- CH: ¿Qué le pides?



- ROSA: Solamente salud.



- CH: El mejor regalo.



- ROSA: Salud. Para mí salud y estar con los míos.



- CH: Los nietos que te dan una vida.



- ROSA: Por eso, estar con los míos, gracias a Dios.



- CH: Qué gran momento estás viviendo, merecido.



- ROSA: Creo que sí, me lo merezco.



- CH: Hemos visto a Ana María que ha ganado cocinando.



- ROSA: Muy bien, lo importante es participar y felicidades.



- CH: También Ana María ha animado para que Rocío Flores y Rocío Carrasco, madre e hija puedan unirse y que acabe todo esto.



- ROSA: Salud que es lo más importante.



- CH: Tu hija Rosario está muy bien con la música.



- ROSA: Muy bien, me conformo.



- CH: ¿Regalos ha habido ya?



- ROSA: Mira, por aquí tengo uno.



- CH: ¿Te ha felicitado Amador?



- ROSA: Sí.



- CH: Eso también es una maravilla.



- ROSA: Hombre, claro, es el padre de mis hijos. Gracias.