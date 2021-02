Roger Goodell define a Tom Brady como "el mejor" en la historia de la NFL

En la imagen, el comisionado de la NFL, Roger Goodell. EFE/ Larry W. Smith/Archivo

Tampa Bay (EE.UU.), 4 feb (EFE).- Seis años después de sancionado a Tom Brady con cuatro partidos fuera de las canchas sin recibir salario por la polémica en la que él y los Patriots jugaron con balones desinflados, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirmó que el mariscal "es el mejor que haya jugado este deporte".

"Ha mostrado que es el mejor que haya jugado este deporte. Todos se superan a su lado, es un talento excepcional. Lo he conocido por muchos años y es un buen tipo. Le deseo lo mejor. Creo que seguirá rindiendo muy bien por algunos años más", manifestó Goodwell al ser consultado por la prensa sobre su relación con el actual pasador de los Tampa Bay Buccaneers.

Brady fue suspendido por Goodell en 2015 por el escándalo de los balones desinflados, conocido como 'Deflategate', y desde entonces el jugador californiano ha llegado a cuatro ediciones del Super Bowl, incluida la de este domingo contra los Chiefs de Kansas City, y ganado dos.

Con los balones desinflados, los Patriots derrotaron por 45-7 a los Colts de Indianapolis en la final de la Conferencia Americana. Posteriormente se impusieron por 28-24 a los Seahaws de Seattle en la edición 49 del Super Bowl jugada en 2014.

Este año, ahora en las filas del equipo de Tampa, el jugador de 43 años vuelve a acaparar los reflectores.

"Tiene la habilidad para estar a la altura de las grandes ocasiones y hacer que todos eleven su desempeño a su alrededor. Eso es lo que es absolutamente increíble para mí. Todo el mundo juega mejor cuando está con él. Y entonces, es un talento excepcional, es uno de los grandes", dijo de Brady.

El comisionado Goodell destacó la unión que se ha consolidado en la NFL en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

"No sé cuándo la normalidad regresará, o si regresará. Tenemos que encontrar soluciones y ha sido una lección para nosotros. este año algo que me asombro es que este año las relaciones entre los clubes fue impresionantes nuestra relación nunca fue más fuerte", puntualizó.