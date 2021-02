Red de banda ancha móvil por vía espacial cubrirá toda Latinoamérica

Un técnico muestra a los medios de comunicación una tarjeta de comunicación móvil 3G Banda Ancha. EFE/J.M.García/Archivo

México, 4 feb (EFE).- Las empresas estadounidenses AST & Science ("AST SpaceMobile") y New Providence Acquisition Corp anunciaron este jueves su fusión para consolidar su proyecto de integrar una única red de banda ancha móvil por vía espacial que cubriría zonas remotas de México y Latinoamérica.

La compañía resultante de la fusión tendrá un valor estimado de 1.400 millones de dólares en acciones y seguirá cotizando en el NASDAQ con el indicador ASTS.

Entre los grandes proyectos de AST & Science se encuentra la construcción de la primera y única red de banda ancha móvil por vía espacial con la posibilidad de llegar a zonas rurales remotas de México, Latinoamérica y también a nivel global. La transacción esta prevista para el primer trimestre de 2021.

"Este proyecto supone un gran paso hacia adelante en la igualdad de acceso a internet entre regiones, que mejorará la vida de las personas dado que permitiría que más usuarios se conecten a los flujos mundiales de información, comunicación y servicios", explicó Abel Avellan, presidente y CEO de AST SpaceMobile.

Agregó que "la plataforma espacial de baja latencia de AST SpaceMobile permitirá a millones de personas en Latinoamérica y otras regiones del mundo acceder a un servicio de banda ancha móvil de alta velocidad en zonas donde antes no había servicio".

"Trabajando directamente con nuestros socios estratégicos, estamos en camino de ejecutar la primera fase de nuestro lanzamiento comercial mientras preparamos el escenario para llevar nuestra red espacial, que está revolucionando las reglas del juego, a la conectividad móvil global", indicó.

El proyecto constituye todo un reto para Latinoamérica, donde según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), el 33% de sus habitantes carecen de conexión a internet, en una época en que la conectividad es clave, más aun con las clases a estudio a distancia y el teletrabajo para prevenir el contagio de la enfermedad de covid-19.

La operación proporcionará hasta 462 millones de dólares de ingresos brutos, incluyendo 230 millones de dólares de New Providence Acquisition Corp. en efectivo que se mantienen en fideicomiso (asumiendo que no haya amortizaciones) y una inversión privada en capital público (PIPE, por sus siglas en inglés) de acciones ordinarias comprometidas de 230 millones de dólares a 10,00 dólares por acción, incluidas las inversiones de Rakuten, Vodafone, American Tower, UBS O’Connor y una amplia base de instituciones financieras.