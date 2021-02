17/02/2020 ¿Qué plan para esta noche tiene Paula Echevarría?. MADRID, 5 (CHANCE) Paula Echevarría es una de las mujeres más buscadas en nuestro país desde que supo gestionar su vida como un auténtica celebrity. Lo cierto es que es una de las personas que mejor ha sabido rentabilizar su trabajo y todo lo que hace se convierte en noticia. Además, en esta época en la que las redes sociales son una herramienta de trabajo, la actriz cuelga todo tipo de conjuntos para marcar tendencia entre sus seguidores y lo cierto es que son muchas las veces que una prenda de vestir se vuelve viral si la vemos en el cuerpo de ella. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Tras la pandemia y las nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid, los planes nocturnos han quedado completamente en el olvido... por eso, ahora toca guardar la compostura, para perderla una vez haya terminado todo. Hoy, Paula Echevarría ha colgado una fotografía a su perfil de Instagram en la que desvela el plan de esta noche y como no podía ser de otra forma, es quedarse en casa: "Por fin es viernes!!! Otra noche loca en el sofá!".



Si hay algo que nos encanta de la actriz es esa naturalidad que tiene a la hora de gestionar sus redes sociales porque ya sabemos que muchas influencer no suben su día a día o s cara sin maquillar por miedo a perder seguidores. Nuestra protagonista no, sube todo lo que le da la gana y se muestra tal y como es. Eso ha sido sin duda lo que ha conquistado a todas esas personas que están pendientes del contenido que cuelga en ellas.