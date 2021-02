Presidente de México anuncia que superó covid y autoridades investigan posible variante local

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) MÉXICO, MÉXICO4 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: CEPROPIE 1. Travelling El presidente Andrés Manuel López Obrador bajando las escaleras en el Palacio Nacional de México 2. SOUNDBITE 1 - Andres Manuel Lopez Obrador, presidente de México (hombre, español, 13 seg.): "Me da mucho gusto, poder comunicarles, que me hicieron la preuba de antígeno, hoy por la mañana y ya salí negativo." 3. Travelling El presidente Andrés Manuel López Obrador bajando las escaleras en el Palacio Nacional de México4. Travelling El presidente Andrés Manuel López Obrador bajando las escaleras en el Palacio Nacional de México5. Plano general A la rueda de prensa llegan el viceministro de salud de México, Hugo López Gatell, el Dr. Ernesto Ramírez, jefe de investigación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) y José Luis Alomía6. Primer plano diapositiva sobre la variante Covid-19 durante la conferencia de prensa 7. SOUNDBITE 2 - Dr Ernesto Ramirez, jefe de investigación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE (hombre, español, 12 seg.): "En dado caso de que se confirmara alguna variante de interés, o alguna secuencia genómica que pudiera ser de interés, en automática le informamos, mediante una nota técnica a la dirección general de epidemiología." 8. Plano general Dr Ernesto Ramirez, jefe de investigación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE9. Plano general Dr. Ernesto Ramirez durante rueda de prensa10. Plano medio El Dr. Ernesto Ramirez explica la investigación sobre variantes de Covid-19 en todo el mundo11. Plano general El Dr. Ernesto Ramirez explica la investigación sobre variantes de Covid-19 en todo el mundo12. Plano general El Dr. Ernesto Ramirez explica la investigación sobre variantes de Covid-19 en todo el mundo ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Presidente mexicano habría superado covid-19, según prueba preliminarMéxico, 5 Feb 2021 (AFP) - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que dio negativo a covid-19 en una prueba rápida preliminar luego de que el pasado 24 de enero se confirmara que había contraído la enfermedad."Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salió negativo", dijo López Obrador en un video transmitido en sus redes sociales la noche del jueves.La prueba de antígeno es uno de los análisis rápidos que se han adoptado en todo el mundo, si bien tiene aún márgenes de error.Momentos antes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó en rueda de prensa que este jueves se le tomaron muestras al mandatario para análisis detallados y están a la espera de los resultados."Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando bien del covid", dijo López Obrador.El mandatario habló pausado, como es su costumbre, mientas recorría una zona de Palacio Nacional, sede del gobierno y donde reside. Apareció vestido de traje oscuro y corbata.López Gatell aseguró el miércoles que el presidente, de 67 años, ha pasado la enfermedad "prácticamente asintomático", sólo con un poco de fiebre y dolor de cabeza al inicio.El líder izquierdista es hipertenso y sufrió un infarto en 2013.El mandatario ha sido criticado por relativizar la efectividad del tapabocas para prevenir los contagios. Solo lo ha usado en contadas ocasiones, como en julio pasado, cuando visitó al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.México, con 126 millones de habitantes, registra hasta este jueves cerca de 1,9 millones de contagios y 161.240 fallecidos.sem/lda ------------------------------------------------------------- México investiga posible variante local del virus que causa covid-19México, 5 Feb 2021 (AFP) - Científicos mexicanos analizan muestras de pacientes de covid-19 del estado de Jalisco (oeste) para determinar si se trata de una variante local del SARS-cov2, el virus que causa esa enfermedad, informaron este jueves autoridades sanitarias.Ernesto Ramírez, jefe de investigación del estatal Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), informó en rueda de prensa que este jueves recibieron las muestras de cuatro pacientes para ser analizadas."Mañana estaremos haciendo las primeras pruebas (...) y el martes ya tenemos programada la secuenciación del genoma completo", dijo Ramírez. El experto explicó que identificar una variante es un hecho relevante ya que significa que el virus acumula cambios en su genoma que pueden "ocasionar que tenga un impacto distinto"."En dado caso de que se confirmara alguna variante de interés, o alguna secuencia genómica que pudiera ser de interés, en automático lo informamos", dijo.Hasta ahora han sido identificadas variantes en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil. En México ya se detectaron casos de la variante británica.La Universidad de Guadalajara detalló de su lado que las muestras corresponden a cuatro pacientes con edades que van de los 30 a los 60 años.Sólo uno de los cuatro pacientes dijo haber estado en contacto con una persona que viajó al extranjero.Las nuevas variantes preocupan a los expertos porque se estima podrían ser más contagiosas, además de que se investiga el nivel de eficacia de las vacunas contra el covid-19 en ellas.sem/lda