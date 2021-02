Portaltic.-SAP premia a sus partners, "pieza clave" en su estrategia cloud, en un año marcado por el teletrabajo

MADRID, 5 (Portaltic/EP)



SAP España ha reunido a sus socios de negocio en el Partner Kick-Off Meeting (PKOM) 2021, el encuentro de arranque de año y en el que presenta su plan para 2021, marcado por el 'cloud'. La compañía ha destacado el papel de sus 'partners' como "pieza clave" en su estrategia en la nube, en un año marcado por el teletrabajo que ha provocado "una generación de demanda totalmente digital".



Este 2020 ha sido un año de cambios, a los que el canal de SAP se ha tenido que adaptar enviando a teletrabajar a sus empleados, abriéndose paso en este entorno digital con acciones innovadoras que han conducido a "un resultado espectacular", destaca la compañía. Se han celebrado 94 sesiones de capacitación, con cerca de 2.500 asistentes, lo que supone una asistencia 2,5 veces mayor que la de 2019. También se ha formado a 18 partners en SAP S/4HANA Private Cloud.



En esta primera gran sesión virtual del año, a la que se han conectado más de 400 personas, 'partners' como Altim, DxD, Everis, IECISA Indra, Itelligence, Seidor, Sothis, Stratesys, Viseo, Techedge y Telefónica Soluciones han hablado de lo que supone trabajar con SAP. Por su parte, Rafael Brugnini, director general de SAP España, les ha agradecido el "enorme esfuerzo" y ha resaltado que 2020 "ha sido un buen año en términos de Net New Names", sumando 175 empresas, de las que la tercera parte lo han hecho en 'cloud'.



Este evento también ha servido para sentar las bases de la estrategia de la compañía para 2021. "Tenemos que acompañar al cliente en el corto plazo y ayudarle durante la pandemia, pero debemos situarnos un paso por delante y pensar qué viene después para que esté preparado para ese momento y para los nuevos desafíos y retos que se plantearán. La tecnología jugará un rol muy significativo en ese aspecto", ha señalado Claudio Muruzabal, presidente de SAP EMEA South.



2021, EL AÑO DEL 'CLOUD'



Otro de los aspectos que han quedado claros es que este 2021 el salto a la nube va a jugar un papel fundamental. "Cloud, cloud y cloud", esa es la estrategia de la compañía para 2021, en la que los 'partners' "tienen un gran papel que jugar". Así lo planteaba José María Bornás, director de Canal de SAP España, quien afirma que "muchos de los cambios de 2020 han llegado para quedarse".



SAP ha compartido el nuevo 'go to market', que busca asegurar la satisfacción del cliente en todo su ciclo de vida y en el que los 'partners' serán vitales. También se han referido a RISE with SAP, la nueva oferta presentada por la compañía la semana pasada y que "es una gran oportunidad para aportar la innovación a los clientes en un entorno de transformación de negocio como servicio".



Además, SAP continuará desplegando Next-Gen Partnering en sus tres pilares: Partner innovation, Partner economics y Partner experience. Para facilitar la labor de sus 'partners', la compañía ha dado algunos pasos como integrar los equipos que le dan soporte y ha anunciado una serie de mejoras y planes para ofrecerles tarifas de suscripción significativamente reducidas para sus licencias de entornos de prueba y demo.



PREMIOS A LOS PARTNERS



Durante PKOM 2021 se ha hecho entrega de los Premios de Canal con los que SAP España reconoce la labor de aquellos 'partners' que han logrado un mejor rendimiento el año pasado. Seidor ha recibido dos galardones, al haber registrado el mayor volumen de ventas tanto de licencias como de suscripciones. En el ámbito 'cloud', ha destacado en todas las soluciones: Recursos Humanos, Customer Experience, Intelligence Expend Management y, sobre todo, SAP S/4HANA Cloud.



Telefónica Soluciones de Informática y comunicaciones SAU se incorporó al canal de SAP en 2020 y, en este primer año, ha registrado "una cifra de ventas espectaculares", destacan desde la compañía, sobre todo en SAP S/4HANA Cloud, lo que le ha valido el reconocimiento al mayor crecimiento en ventas de suscripciones.



Por su parte, el premio a la Excelencia ha recaído en Techedge España, que ha alcanzado una elevada cifra de negocio en licencias y ha registrado un importante crecimiento en suscripciones, con lo que ha superado su plan de negocio en ambas áreas. Esos resultados responden, en parte, a la estrecha colaboración que ha mantenido con los equipos de SAP y al uso de los programas de desarrollo de canal.



En el apartado de 'partners' de SAP Business One y SAP Business ByDesign, los premiados han sido Mss Seidor, por el mayor volumen de venta de licencias de SAP Business One en España y uno de los primeros a escala global, y Seidor Consulting, por el mayor volumen de venta de licencias en SAP Business ByDesign, con el que "demuestra su compromiso con la solución".



Por último, varios miembros del canal de SAP España han sido galardonados en los SAP EMEA South Awards for Partners Excellence 2021, lo que constituye un importante reconocimiento a la labor que desarrollan los 'partners' en España. En la categoría de Net New Customers, Seidor ha obtenido la primera posición y Sothis ha sido segundo. En Top Cloud Performance, Seidor ha sido primero y Techedge se ha situado en tercera posición.