Pacheta: "El Real Madrid puede venir en plan apisonadora o cabreado"

El entrenador del SD Huesca, José Rojo Martín (i). EFE/ Javier Blasco/Archivo

Huesca, 5 feb (EFE).- José Rojo Martín "Pacheta", entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado que no sería de extrañar que su próximo rival, el Real Madrid, acudiera al estadio de El Alcoraz este sábado "en plan apisonadora o cabreado" tras la derrota sufrida en la última jornada.

A pesar de esta advertencia, el técnico del conjunto aragonés se ha mostrado optimista y ha anunciado en rueda de prensa telemática que su equipo saldrá a ganar, aunque enfrente tenga "al mejor equipo del mundo".

"Mañana saldremos a ganar al Real Madrid a pesar de ser el mejor equipo del mundo y ser potentísimo. El partido lo hemos preparado igual que todos los demás y estamos listos para ir a ganar sabiendo que es difícil. El Real Madrid lleva más derrotas que otras temporadas pero es muy bueno y si lo olvidas te mete cuatro", ha advertido Pacheta.

El técnico burgalés ha desvelado que procurarán hacerle el partido "incómodo con y sin balón y que no se sienta a gusto" al conjunto de Zinedine Zidane para "intentar minimizar sus virtudes y ampliar sus errores".

"Estamos muy ilusionados porque viene el mejor equipo del siglo XX y posiblemente del XXI. Es el mejor del mundo pero si estamos muy acertados todo el partido, y ellos no, podemos ganar", ha apuntado el preparador del conjunto altoaragonés.

El técnico del Huesca ha anunciado que no piensa variar el estilo de juego de su equipo aunque tenga delante a un rival como el Real Madrid.

"No vamos a cambiar el estilo de juego y vamos a ser fieles a nuestra idea, aunque sí que vamos a vigilar a varias de sus individualidades y detalles de ellos, además de tener motivación y concentración, algo de lo que van sobrados estos partidos", ha explicado.

Igualmente opina que el triunfo logrado la pasada jornada contra el Real Valladolid le ha dado mucha moral al equipo y que desean seguir en la misma línea.

"Son muy importantes las victorias y tras ganar en Valladolid se ha reforzado la confianza y la satisfacción. Se ha reforzado todo para que crean en ellos mismos y en el cuerpo técnico. Hay que estar satisfechos todos los días por el trabajo que se hace y aunque la repercusión que tiene ganar al Real Madrid es mayor que en otros partidos, son tres puntos como en los demás encuentros", ha comentado Pacheta.