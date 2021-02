Noruega.- Detenido en Noruega un sirio de 16 años por presuntamente planear un ataque terrorista

ESTOCOLMO, 5 (DPA/EP)



Las autoridades de Oslo han detenido a un joven de 16 años de nacionalidad siria por presuntamente planear un ataque terrorista.



El joven, cuyo nombre no ha sido revelado, permanecerá bajo custodia antes del juicio, previsto en dos semanas, según ha dictaminado un tribunal de la capital noruega. La corte, además, ha trasladado que el sospechoso se encontraba en posesión de "sustancias sospechosas" que, al parecer, estaba decidido a utilizar.



A juicio del tribunal, que también ha dictado que el joven permanecerá incomunicado, que él permanezca bajo custodia está justificado por la gravedad de las acusaciones en su contra y la carencia de centros de menores con la suficiente seguridad para acogerlo.



El servicio de seguridad de la Policía noruega (PST) había solicitado esta medida cautelar, alegando que, de lo contrario, el joven podría perjudicar la investigación en marcha.



El sospechoso, por su parte, ha negado las acusaciones que pesan sobre él y su defensa ha solicitado su liberación. Tras la audiencia, que se ha celebrado a puerta cerrada, el abogado policial Thomas Blom ha señalado que el PST ha actuado debido a información "problemática" que el cuerpo recibió el miércoles y que el joven no ha respondido a las preguntas de la Policía.



"Creemos que se preparaba para un acto terrorista (...) en Noruega", ha dicho, aunque ha matizado que la investigación se encuentra en un estadio preliminar. No obstante, ha detallado que la Policía se ha incautado de varios objetos y ha recabado información 'online' que será analizada, sin ofrecer más detalles.



Un tabloide de Oslo, 'VG', ha trasladado, citando fuentes del PST, que el joven es simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico. Se reunió con su familia en Noruega hace algunos años.



El PST informó el año pasado de que las mayores amenazas terroristas a las que se enfrenta Noruega son las de corte islamista y de extrema derecha, ataques que llevarían a cabo lobos solitarios.