"No soy médico", la respuesta de Abdo Benítez que indigna a los paraguayos

Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 5 feb (EFE).- " Yo no soy médico", la respuesta de Mario Abdo Benítez tras el pedido de una persona urgida de medicamentos para la pandemia, ha causado una oleada de indignación hacía el mandatario en las redes, que señalan esa expresión como una ausencia de empatía cuando son muchos los paraguayos golpeados por una situación que desborda al precario sistema de salud.

Las críticas fueron en aumento tras la posterior reacción del presidente, que instruyó para proveer de los insumos a esa persona, una entrega que fue divulgada horas después en un video en el que da las gracias al político, del conservador Partido Colorado.

El hecho tuvo lugar el jueves durante la inauguración de un parque sanitario en la ciudad de Villarrica, con la asistencia del presidente y del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

En el acto, Joel Oviedo, de profesión taxista, se intentó acercar a ambos portando una caja con medicamentos que había comprado para su hermano, en terapia intensiva por la covid-19 en el hospital de esa ciudad.

El hombre, que no pudo aproximarse al mandatario debido a la intervención de sus escoltas, lamentaba que no tenía "más plata" para la adquisición de más insumos para su hermano, de quien dijo que "está por morir".

Comunicado del incidente por los periodistas, Abdo Benítez dio una respuesta ya viral y divulgada en la mayoría de los medios:" Yo no soy médico. Moopio che aikuaapáta (¿Cómo yo voy a saber todo?, en guaraní).

Tras esa contestación, y de acuerdo con los medios locales, el presidente indicó que él personalmente se encargaría de los medicamentos necesitados por el taxista.

Y ya de tarde se viralizó un video institucional en el que un responsable sanitario provincial entregaba una dosis de ampollas de midazolam al taxista, que las recogió con un "gracias, señor presidente".

La provisión de insumos elevó los reproches a Abdo Benítez y a su Gobierno en las redes, ahora por esa escenificación.

Paraguay cuenta con un precario sistema de salud pública que es objeto de las protestas de los usuarios, una indignación que subió de tono al destaparse varios escándalos de corrupción en compras de insumos para afrontar la pandemia de la covid-19, lo que costó el puesto a varios altos funcionarios

El malestar ciudadano se ha incrementado en los últimos meses en las redes, con nuevos casos de supuesta corrupción, como obras de infraestructura recién inauguradas que han quedado arrasadas por las pasadas lluvias y sospechas de sobrecostos.

Paraguay, con unos siete millones de habitantes y un cuadro social marcado por la desigualdad, acumula desde marzo de 2020 unos 135.00 contagiados por el SARS-CoV-2 y alrededor de 2.765 fallecidos por la covid-19.

El Gobierno espera que para la segunda semana de febrero lleguen al país las vacunas de la plataforma multilateral Covax, compradas al laboratorio AstraZeneca.