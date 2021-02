México.- La Comunidad de Madrid dedica sus escenarios a 'Yerma', el exilio republicano en México y Beethoven

29/01/2021 Alberto Conejero estrena una tragicomedia musical sobre el exilio republicano en México ECONOMIA TEATROS DEL CANAL



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La agenda cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana ofrece la versión del clásico de Federico García Lorca 'Yerma' de la Compañía Guindalera, la propuesta del dramaturgo Alberto Conejero sobre el exilio republicano en México 'Paloma negra (Tragicomedia del desierto)', y un concierto de cámara sobre el legado de Beethoven dentro del ciclo 'Viaje por la música del mundo', en los Teatros del Canal.



Además de estos títulos, también podrá verse durante los próximos días en los Teatros del Canal la comedia 'Histeria del Arte', de Gary Goldman (West Side Story / Billy Elliot) y Zenón Recalde (El Rey León); y 'MAL-VERSAR', de Juan Gómez Alemán 'La Juan Gallery', que aúna dos trabajos escénicos --'Cuando las cobras cosan sentido' y 'Ahora ya'-- que se centran en desbordar los límites de la palabra (una única función con entradas agotadas).



Para el público infantil, en el Centro Coreográfico Canal de Teatros del Canal tendrá lugar el domingo el espectáculo 'Ilusionarte' de La Fábrica de sueños, que mezcla el teatro de los sentidos, el circo, la danza acrobática y aérea, así como sorpresas, juegos, cuentos, historias, humor, música y arte.



Por su parte, el Teatro de la Abadía acoge la obra de Pablo Rosal 'Los que hablan', heredera del teatro de Beckett, Ionesco o Mihura, entre otros, e interpretada por Malena Alterio y Luis Bermejo, dos actores con grandes dotes para la comedia que salen a escena y, a través de sus repetidos intentos de hablar de una forma fluida, se preguntan qué es eso de conversar.



El Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Pilar Miró presentará el sábado a las 19.00 horas 'Cancionero Estoico', el primer álbum de Banda Vermú, un grupo de Albacete que hace un pop-rock luminoso y pegadizo aliñado con sonidos del folclore manchego (castañuelas, raveles, panderos).



En el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, el sábado a las 19.00 horas, Isabel Ordaz y Santiago Molero interpretan 'El beso', de Factoría de Teatro.



El Centro Cultural de la Comunidad de Madrid Paco Rabal ofrece el espectáculo para todos los públicos 'Una tarde en danza', de Asociación Beta Pública, una experiencia educativa para aprender a amar y disfrutar la danza contemporánea.



EXPOSICIONES SOBRE MADRID TERRITORIO FAR WEST



Además, la Comunidad de Madrid ofrece exposiciones como 'Madrid. Territorio Far West', de la Red Itiner, que lleva al Centro Cultural Margarita Nelken de Coslada la región convertida, a partir de los años 50, en uno de los principales platós de rodaje de las películas de Hollywood.



También en Coslada, el Centro Cultural Pérez de la Riva acoge 'On The Road. Recorrido por la colección del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo', una exposición que conmemora el 70 aniversario de 'Los viajes de Sullivan', el 50 aniversario de 'Carretera asfaltada en dos direcciones' y el 30 aniversario de 'Thelma y Louise', tres de las road movies más importantes de la historia del cine, también incluida en la Red Itiner.



La Sala de Arte Joven presenta la XXXI edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, con los trabajos de los artistas seleccionados en la última edición de esta convocatoria pública.



El Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares invita a hacer un completo recorrido por el mundo del actor español en el Siglo de Oro a través de la exposición 'Con descuido cuidadoso: El universo del actor en tiempos de Cervantes'.



El CA2M Centro de Arte 2 de Mayo plantea cómo lo textil se ha constituido a lo largo de la historia como un "intercambiador tecnológico" con efectos de transformación social y de revolución cultural, estando marcado por la etnicidad, la clase y el género, en 'Colección XVIII: Textil'.



También presenta la exposición 'Trémula', del artista Javi Cruz, que gira en torno a las vidas de los árboles y se constituye como un manual de uso para una segunda vida de las cosas.



En la Sala de exposiciones de la Biblioteca Regional 'Joaquín Leguina' se puede ver 'De Madrid a Colo', un recorrido por la visión del mundo de 'Colo' a través de sus principales novelas gráficas, que vienen a representar el pasado, presente y un hipotético futuro de Madrid.



La exposición 'Magnun: El cuerpo observado', en la Sala Fundación Canal de Isabel II, explora cómo los fotógrafos de la prestigiosa agencia Magnum Photos han abordado la visión del cuerpo desde la década de 1930 hasta la actualidad.