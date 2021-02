Médico colombiano continúa en huelga de hambre para que le convaliden su título

El médico Juan Pablo Ovalle Granados continúa hoy en huelga de hambre frente a la sede del Ministerio de Educación colombiano, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 5 feb (EFE).- El médico Juan Pablo Ovalle Granados completó este viernes 22 días en huelga de hambre y 48 horas encadenado a una reja, en protesta porque el Gobierno colombiano supuestamente no le ha convalidado el título de especialización en Cirugía Torácica, que cursó en España pese a cumplir todos los requisitos.

"En ese trámite de convalidación ha habido negligencias, errores y burocracias que me están exponiendo a tener que ir por una vía judicial que tardaría más de tres años en resolverse y por eso he tomado la decisión de hacer esta protesta", dijo a Efe Ovalle, quien se encadenó a la reja del parqueadero del Ministerio de Educación de Colombia.

Según este colombiano de 38 años, él se graduó como médico cirujano en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro) en 2006.

Detalló que luego de superar algunas dificultades personales logró terminar una especialización en cirugía torácica en el Hospital Universitario de A Coruña (España), en mayo de 2019.

Ovalle, que permanece sentado en una pequeña silla y muy cerca de él tiene un saco de dormir y una manta térmica, aseguró que ha entregado al Ministerio de Educación toda la documentación requerida.

Lo que ha pasado, afirmó, es que los encargados de estudiar la convalidación del título "no leen la información" y añadió que el grupo que evaluó su caso estuvo integrado por un odontólogo, un bacteriólogo y un médico nutricionista y que, por tanto, seguirá en su protesta por el tiempo que sea necesario para lograr que le convaliden su título.

Mientras se resuelve la situación, Ovalle ha sido visitado por funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, entre ellos un médico y un especialista en salud mental.

Mediante esas visitas, al menos siete desde que comenzó la protesta, solo han evidenciado que Ovalle está deshidratado y que consume suero, según dijo a Efe uno de los médicos de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Por su lado, el Ministerio de Educación aseguró en un comunicado que "ha dado todas las garantías (a Ovalle) conforme lo señala el procedimiento".

Recordó que el Gobierno puso en marcha un plan de descongestión para el reconocimiento de títulos de educación superior obtenidos en el exterior.

Del total de 22.591 solicitudes radicadas por la ciudadanía con corte a diciembre de 2020, el Ministerio ha dado respuesta a 21.494 trámites (95 %).