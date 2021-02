Mauro Cosolito: "Es el duelo más importante de nuestras vidas"

Fotografía cedida que muestra a Mauro Cosolito, alero del Quimsa argentino durante una rueda de prensa ofrecida hoy, viernes en Buenos Aires, en la previa del partido que este sábado se disputará por la Copa Intercontinental contra el Hereda San Pablo Burgos español, dijo a EFE que "es el partido más importante" de sus vidas. EFE/ FIBA

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- Mauro Cosolito, alero del Quimsa argentino, que este sábado disputará la Copa Intercontinental contra el Hereda San Pablo Burgos español, dijo a EFE que "es el partido más importante" de sus vidas.

Pregunta: ¿Cómo se vive la previa a este encuentro tan importante?

Respuesta: Es increíble y estamos pasando por muchas emociones y sensaciones. La verdad que todo está muy preparado en la previa y todo muy lindo. Estamos ya con muchas ansias y expectativa de jugar. Nos encontramos muy concentrados y pendientes de lo que va a ser el juego. En lo personal estoy tratando de disfrutar esas horas previas al gran duelo.

P: ¿Cómo ponderan el rival que tendrán en esta final: el Herada San Pablo Burgos?

R: Vamos a jugar ante un gran equipo y que está haciendo las cosas muy bien. Juega muy dinámico y actúa en la Liga ACB, que es una de las mejores del mundo. Además viene clasificando en la Copa del Rey y es un equipo muy competitivo. Nosotros tenemos nuestras armas, sabemos lo que hacemos bien y a qué jugamos, entonces será cuestión de minimizar los errores y poner la energía en cada pelota, imponer el ritmo y jugar duro para tratar de ganar. Ojalá salga un gran partido porque enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y para estar en competencia tenemos que lograr estar enfocados los cuarenta minutos.

P: ¿Qué lugar ocupa esta final en su vida deportiva?

R: Para mí es el partido más importante de mi vida y no lo reduzco nada porque es una final internacional y es por una Copa. La verdad que estar en un club como Quimsa, tras ganar la 'Champions' de América, te pone estos partidos por delante y son encuentros que todos querrían jugar. Nos toca a nosotros y lo vamos a defender con mucho orgullo, mucho amor y mucha entrega... poniendo el corazón en cada pelota. Sin dudas, es el partido más importante en la historia de Quimsa, de mi historia y de todo el plantel. Porque si hay algo que tenemos en común todos es que es el duelo más importante de nuestras vidas y hay que jugarlo como tal.

P: ¿Por presupuesto y jerarquía de la plantilla hay algún candidato antes del duelo?

R: En estas finales siempre ha quedado evidenciada una diferencia en la calidad de ejecución. En el caso de Burgos poder contar con 12 jugadores mayores es un plus para los momentos decisivos de un título que se resuelve a un partido. Pero nosotros tenemos un gran equipo y con nuestras armas vamos a buscar que la Copa se quede en Argentina. En lo personal he jugado con muchos compañeros con pasado en Liga ACB, y siempre se nota que están un paso adelante, que poseen una calidad y una jerarquía de otro nivel, pero la ilusión de ganar está intacta.