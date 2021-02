Maduro reta a Guaidó a que se presente a gobernador en los próximos comicios

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 4 feb (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, retó este jueves al líder opositor Juan Guaidó a que se presente a gobernador de su natal estado La Guaira, vecino de Caracas, en las elecciones que se celebrarán este año pero que todavía no tienen fecha.

"¿Será que el bobolongo, Guaidó, quiere ser candidato en La Guaira? Dale Guaidó, déjate de orgullo, no seas tan estúpido y lánzate", dijo Maduro en un acto para ensalzar el golpe de Estado que encabezó el entonces coronel del Ejército Hugo Chávez contra el mandatario en ese momento, Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992.

Maduro, en aparente tono irónico, le dijo a Guaidó que es "un gran líder" y si se presenta a las elecciones va a "barrer".

El sector opositor que encabeza Guaidó rechazó presentarse a las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre al considerarlas un fraude, pese a que otros sectores de los detractores del chavismo, como el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien barajó la posibilidad de apoyar a varios candidatos para que se presentaran a los comicios.

En aquellas elecciones, el chavismo obtuvo el 92 % de los diputados que integran la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y que comenzó su mandato el pasado 5 de enero.

Desde hace semanas, varias voces de la oposición han planteado la posibilidad de presentarse a las elecciones regionales.

Frente a ello, Maduro afirmó este jueves que Henry Falcón, candidato presidencial en 2018 que cuenta con un pequeño movimiento político, "va a las elecciones".

Maduro también aseguró que Henry Ramos Allup, expresidente de la AN, líder de los socialdemócratas venezolanos y uno de los más fuertes aliados de Guaidó, está "recorriendo el país y postulando a sus candidatos" para esas elecciones.

"Hasta me dicen que Stalin González está listo para ser candidato a la Alcadía de Caracas", dijo en referencia al exdiputado que fue vicepresidente de la AN en el primer año en que Guaidó ejerció la Presidencia del Parlamento.

González fue la cabeza de la oposición en los diálogos con el Gobierno en 2019 y volvió a negociar con el Gobierno en 2020, igual que Capriles, en unas conversaciones que terminaron con la liberación de 50 opositores y el cese de la persecución penal de otros 60.

Siempre según Maduro, el veterano Manuel Rosales, que lidera el partido Un Nuevo Tiempo (que define de centroizquierda), del que también forma parte González, aspirará a ser candidato por el estado Zulia (fronterizo con Colombia), el más poblado de Venezuela.

EL CHAVISMO, "MÁS FUERTE QUE NUNCA"

Por otra parte, Maduro aseguró que el chavismo comparecerá a esas elecciones con el objetivo de ganar las 23 gobernaciones de Venezuela, pues -señaló- el expresidente de EEUU Donald Trump dejó al oficialismo "más fuerte que nunca".

"La otra herencia de Donald Trump es que dejó al chavismo en batalla, en resistencia, y más fuerte que nunca, con más poder que nunca", subrayó.

Por contra, consideró que dejó a la oposición venezolana "destruida, debilitada y totalmente dividida, con Guaidó de jefe".

En su opinión, el expresidente de la AN es "un bobo que se cree presidente y terminó de dividir en 20 pedazos y destruir lo que había de oposición".