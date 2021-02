Los estadounidenses NeSmith y Hubbard comparten liderato con un golpe de ventaja

En la imagen, el estadounidense, Mark Hubbard. EFE/EPA/RICK D'ELIA/Archivo

Scottsdale (Arizona, EE.UU.), 4 feb (EFE).- Los estadounidenses Matthew NeSmith y Mark Hubbard entregaron sendas tarjetas de 63 golpes (-8) que les garantizaron este jueves liderar el torneo Waste Management Phoenix Open al cabo de la primera ronda.

En su recorrido por el campo TPC Scottdale, Arizona, NeSmith produjo un 'eagle' (hoyo 13) y seis 'birdies', incluidos los dos consecutivos (hoyos 16 y 17).

Hubbard golpeó para ocho 'birdies', incluidos los cuatro consecutivos con los que completó la jornada, tras tener una gran consistencia con los golpes largos y cortos, que siempre le permitió llegar con buena posición al green.

Otros dos estadounidenses, Nate Lashley y Sam Burns, acabaron cerca de los líderes un registro de 64 golpes (-7).

El mexicano Carlos Ortiz, que entregó tarjeta de 67 golpes (-4) y compartió el duodécimo puesto con otros ocho rivales. Fue el mejor clasificado entre los jugadores latinoamericanos.

Ortiz, de 29 años, tuvo una primera mitad perfecta con cuatro birdies, pero en la segunda compartió otros dos que logró con un par de bogeys (hoyos 11 y 16) al no estar bien dentro del green.

El español Jon Rahm acabó vigésimo primero con un registro de 68 golpes (-3), después de llegar al último hoyo con cuatro birdies, incluido el que hizo en el 17, pero en el par 4 del 18 cometió el bogey que no le permitió acabar perfecto.

Rahm, la ex estrella de Arizona State que encabeza el campo como número dos del mundo, admitió que el bogey no le sentó nada bien después de como había hecho las cosas durante toda la jornada.

"El bogey simplemente me hizo sentir mucho peor de lo que realmente fue mi recorrido", declaró Rahm.

El argentino Emiliano Grillo tuvo un registro de 69 golpes (-2) que le permitió compartir el puesto 37 con otros 12 jugadores.

Mientras que los colombianos Camilo Villegas y Sebastián Muñoz no tuvieron su mejor inspiración y entregaron tarjetas firmadas de 74 (+3) y 78 (+7), respectivamente, que los relegó a los puestos 115 y 132, el ultimo del cuadro de participantes.