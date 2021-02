Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- NUEVO CORONAVIRUS -

1. REMEDIO CASERO NO RECOMENDADO

Varios países, entre ellos México y Brasil, se enfrentaron en las últimas semanas a un recrudecimiento de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19 que derivó en escasez de oxígeno. En esas circunstancias, cientos de miles de usuarios compartieron en redes sociales videos en los que se propone la elaboración de dispositivos artesanales para, supuestamente, mejorar la oxigenación de los pacientes. Pero especialistas y autoridades advierten contra el uso de esos artefactos por su inefectividad y potencial riesgo para la salud.

http://u.afp.com/BombaOxígeno

2. PROTESTA SIN RESPALDO

A mediados de enero, una iniciativa instó a los restaurantes italianos a abrir los locales pese a estar prohibido por las medidas impuestas para frenar los contagios de coronavirus. Según usuarios de redes sociales, esa protesta, secundada por "50.000" locales, llevó a que el Gobierno claudicara y retirara "todas las restricciones". Eso es falso: pocos restaurantes se sumaron a la iniciativa y las restricciones decretadas siguieron vigentes.

http://u.afp.com/ItaliaYoAbro

3. LA PCR Y EL ALZHEIMER

Las pruebas PCR, muy usadas como test diagnóstico del covid-19, son objeto de todo tipo de advertencias falaces en redes sociales. Una de ellas es que rompen la barrera hematoencefálica y que, en consecuencia, podrían "contribuir a la demencia o producir alzheimer". Los especialistas consultados lo niegan.

http://u.afp.com/PCRAlzhéimer

- ELECCIONES EN ECUADOR -

4. LA VACUNACIÓN DE YAKU PÉREZ

Ecuador celebra el domingo elecciones presidenciales, tras una campaña corta y limitada por el virus. Días antes de los comicios en los que se elegirá al sucesor de Lenín Moreno, circuló en redes una imagen que supuestamente muestra al candidato por el partido Pachakutik, Yaku Pérez, recibiendo la vacuna contra el covid-19. En realidad era un montaje.

http://u.afp.com/VacunaYaku

5. CAMPAÑA EN BIKINI

Tampoco era verdadera la fotografía de mujeres en bikini haciendo campaña por Guillermo Lasso, el candidato del movimiento político CREO, que se viralizó a finales de enero. La instantánea en realidad se tomó durante la campaña electoral en Colombia en 2018, y se modificó para que pareciera que lucían el logotipo de CREO.

http://u.afp.com/MujeresBikini

6. ¿APOYO A BUCARAM?

También en el contexto preelectoral circuló en redes sociales una captura de pantalla de un tuit que muestra un acto de solidaridad del expresidente Rafael Correa hacia el exmandatario Abdalá Bucaram, en arresto domiciliario desde agosto de 2020. Las publicaciones relacionan el gesto con el caso de Efraín Ruales, el conductor de televisión asesinado a fines de enero que había criticado una presunta trama de corrupción que involucra a Bucaram. Pero el tuit es de agosto de 2020 y no tiene relación con la muerte del presentador.

http://u.afp.com/CorreaBucaram

- OTROS TEMAS -

7. FALSO DESPACHO

¿Joe Biden no ocupó la Casa Blanca? Según usuarios en redes sociales, el presidente de Estados Unidos no está aún en su despacho oficial. Se apoyan para afirmarlo en fotos que, dicen, corresponden a un set de televisión. Pero lo que muestran en realidad es una recreación del Salón Oval de un canal alemán, creado para cubrir la asunción presidencial.

http://u.afp.com/BidenCasaBlanca

8. LA 5G, OTRA VEZ

Desde el 1 de enero circulan imágenes de una bandada de pájaros muertos en una calle. De acuerdo con muchos usuarios es otro ejemplo del daño de la nueva tecnología 5G, algo que no es cierto. Las aves fallecieron al salir despavoridas por el lanzamiento de petardos en los festejos de Fin de Año. En la zona aún no hay cobertura 5G que, además, no es dañina para los seres vivos, aseguran los expertos.

http://u.afp.com/AvesRoma

burs-sgf/arc/gma