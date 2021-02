La UE y Rusia se comprometen a cooperar pese a sus diferencias

CentralLa UE y Rusia se comprometen a cooperar pese a sus diferencias =(Fotos+Video+Live Video)= Moscú, 5 Feb 2021 (AFP) - Rusia y la Unión Europea (UE) prometieron este viernes buscar cómo cooperar pese a sus profundas diferencias, cuando su relación atraviesa su nivel "más bajo", según el europeo Josep Borrell, por el encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni."Hemos constatado nuestra disposición a cooperar de forma pragmática cuando haya un interés común", aseguró por su parte el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, tras reunirse con Borrell en Moscú.La visita del jefe de la diplomacia de la UE pone fin a la congelación de los contactos con Rusia a nivel europeo desde 2017 y cuando sus relaciones se encuentran en su "nivel más bajo" por la situación de Navalni, advirtió el excanciller español al inicio de la reunión.Mientras tanto, el activista anticorrupción, de 44 años y detractor número uno del Kremlin, compareció este viernes en un juicio por difamación pasible de prisión, días después de haber sido condenado a casi tres años de cárcel por otra causa.Sin nombrar al opositor, el canciller ruso expresó en los primeros compases del encuentro su disposición a abordar "cualquier tema", aunque responsabilizó a los europeos de la tensión existente, "una situación nociva que no beneficia a nadie". - "Buena noticia para la humanidad" - Pese a sus múltiples y profundas diferencias, también en la situación en Ucrania, Siria o Libia, Rusia y la UE expresaron su deseo a cooperar "cuando haya un interés común", en palabras de Lavrov.El jefe de la diplomacia europea citó como ámbitos de cooperación "la cultura, la investigación, el covid-19 [y] el clima", pero precisó que considera cruciales otros temas como los derechos humanos o las libertades políticas.La UE denunció en los últimos meses el envenenamiento de Navalni en agosto con un agente neurotóxico de tipo Novichok y la brutal represión de las recientes protestas opositoras, unas críticas que Moscú calificó de "injerencia". Ante la negativa a investigar por parte de Moscú, que niega haber intentado matar al opositor, los europeos sancionaron a altos responsables rusos y varios países reclaman ahora nuevas medidas por su encarcelación.Navalni considera que las autoridades quieren silenciarlo, ya que sobrevivió al envenenamiento que atribuye al presidente ruso, Vladimir Putin, y a los servicios de seguridad del FSB.Su detención a mediados de enero a su regreso de Alemania, donde convaleció cinco meses, suscitó una oleada de manifestaciones en el país.Varias oenegés y medios de comunicación rusos, así como países occidentales, denunciaron la brutal represión de estas protestas que se saldaron con unas 10.000 detenciones.Las autoridades rusas hicieron oídos sordos a las críticas tanto de la UE como del Estados Unidos de Joe Biden, quien la víspera aseguró que la relación con Moscú cambiará y pidió la liberación de Navalni. "Esta es una retórica muy agresiva y poco constructiva", respondió a Biden el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Ya hemos dicho que no haremos caso" a ese tipo de declaraciones, agregó.La lucha contra el covid-19 podría, no obstante, convertirse en un ámbito de cooperación tanto con Estados Unidos como con la UE, aseguró el canciller ruso.Borrell calificó de "buena noticia para la humanidad" la vacuna rusa Sputnik V y dijo esperar que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pueda certificar pronto su uso en el bloque. - Proceso por difamación - Alexéi Navalni por su parte compareció este viernes de nuevo ante un tribunal acusado de difundir informaciones "falsas" e "injuriosas" sobre un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que defendió en un video un referéndum de 2020 para dar más poderes a Putin.El opositor, que podría ser condenado a pagar una multa o a una pena de prisión, había calificado a los participantes en el video de "vergüenza para la nación" y de "traidores".Durante la audiencia, Navalni, que denuncia una persecución por motivos políticos, acusó a los allegados del denunciante de instrumentalizar al anciano para "ganar dinero a su costa".La victoria soviética sobre la Alemania nazi es un pilar del imaginario colectivo ruso y las críticas a los veteranos suelen ser muy mal recibidas. El excombatiente, que participó en el proceso telemáticamente, vistió su uniforme y sus medallas para la ocasión.El opositor tiene además abierta otra investigación en su contra por "fraude masivo", un delito pasible de 10 años de prisión. Y la mayoría de sus colaboradores están detenidos o bajo arresto domiciliario.bur-rco/alf/ia/tjc