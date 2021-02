La OMS pide desarrollo "masivo" de medios para producir vacunas anticovid

La OMS pide desarrollo "masivo" de medios para producir vacunas anticovidGinebra, 5 Feb 2021 (AFP) - El jefe de la OMS pidió el viernes "un desarrollo masivo de las capacidades de producción" de vacunas anticovid para no aniquilar todos los avances realizados en la lucha contra la pandemia.El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citó el ejemplo del grupo farmacéutico francés Sanofi, que se retardó en el desarrollo de su propia vacuna, pero ofrece producir desde este verano la de su competencia Pfizer/BioNTech, ya ampliamente autorizada y cuya eficacia está probada."Pedimos a otras compañías seguir el ejemplo", dijo funcionario.Las sumas financieras involucradas son gigantescas. Pfizer considera que la cifra de negocios de su vacuna anticovid llegará en 2021 a 15.000 millones de dólares.A fines de enero la suiza Novartis también anunció que ponía a disposición capacidades para colocar la vacuna de Pfizer/BioNTech en los recipientes."Los fabricantes pueden hacer más: recibieron importantes fondos públicos, y los animamos todos a compartir los datos y tecnologías para ayudar a un acceso equitativo a las vacunas en el mundo entero", dijo el doctor Tedros.Sugirió volver a hacer lo que ya probó su eficacia para incrementar la producción de tratamientos anti-HIV y contra la hepatitis C. En ese entonces los grupos farmacéuticos acordaron licencias de fabricación no exclusivas a otros productores para que produjeran los medicamentos."Aumentar la capacidad de producción a escala mundial haría a los países pobres menos dependientes de los ricos", subrayó. Reiteró su llamado a los países ricos, que vacunaron a los más vulnerables y a su personal sanitario, para que pongan las dosis sobrantes a disposición de los países pobres.Aunque el número de vacunaciones en el mundo superó la cifra de casos de infección registrados, el director general subrayó que las tres cuartas partes de las vacunaciones fueron hechas solo en 10 países que representan el 60% del PIB mundial."Al menos 130 países, que tienen 2.500 millones de personas, no han inyectado una sola vacuna", declaró."Si no erradicamos el virus en todas partes, podríamos encontrarnos como al inicio" de la pandemia, advirtió.vog/avz/eg/mis