La lesión en el tobillo de Davidovich "no es grave"

Alejandro Davidovich. EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Málaga, 5 feb (EFE).- El tenista malagueño Alejandro Davidovich, número 54 del mundo, que sufrió una lesión en el tobillo derecho el pasado miércoles en el partido frente al italiano Thomas Fabbiano, en el ATP Challenger de Quimper (Francia), ha asegurado tras la exploración realizada este viernes que la dolencia "no es grave".

Davidovich, que no pudo viajar para participar en el Abierto de Australia por dar positivo en coronavirus, programó unos torneos en Europa para mantener la forma y en el de Francia se lesionó en el tobillo derecho, por lo que este viernes fue sometido a unas pruebas en una clínica de la localidad malagueña de Fuengirola.

"Gracias a todos por el apoyo", señala en su redes sociales Davidovich, quien precisa que "afortunadamente no ha sido nada grave" y que empieza "la recuperación desde ya".

El jugador no podrá disputar el lunes un partido en Biella (Italia) y espera jugar en unas semana varios torneos por Montpellier, Rotterdam y Marsella.