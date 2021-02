La Justicia de EE.UU. hace pública la acusación contra los hermanos Martinelli Linares

En la imagen, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. EFE/Esteban Biba/Archivo

Nueva York, 5 feb (EFE).- La Justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos en Guatemala el pasado verano y pendientes de extradición por cargos relacionados con el lavado de dinero.

Según el documento de acusación, hecho público este viernes y al que accedió EFE, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a ambos hermanos Martinelli Linares con un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, además, está procesado por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado.

El caso ha sido reasignado al juez Raymond J. Dearie y aunque no hay fecha de comienzo, el juicio durará "menos de seis semanas", de acuerdo con otro documento entregado este jueves en el tribunal por la fiscal adjunta Julia Néstor.

Los hijos del expresidente panameño Martinelli (2009-2014) fueron detenidos en Guatemala el pasado 6 de julio con una orden de extradición a EE.UU. por lavado de dinero, y deberían haber sido trasladados al país norteamericano el pasado septiembre, pero impusieron recursos para retrasar el proceso.

Aunque la acusación formal estaba sellada, la Justicia de EE.UU. divulgó que reclamaba a los Martinelli Linares por supuestamente intermediar, durante la presidencia de su padre, en el pago de 28 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

No obstante, en el documento de imputación de la Fiscalía se detallan unas transacciones de valor más bajo por parte de los acusados: una de 899.978,32 dólares y otra de 30.887,21 dólares, realizadas de un banco en Suiza a una entidad de Nueva York y luego de nuevo a un banco suizo, a finales de 2013.

Los dos cargos adicionales contra Ricardo Alberto por presunto gasto de capital blanqueado están asociados a otras dos transacciones.

La primera, de 346.500 dólares, tuvo lugar a principios de 2013 de un banco en Suiza a uno en Nueva Jersey, pasando por otro de Nueva York. La segunda, ocurrida el verano de 2015, fue de 570.000 dólares y pasó de un banco en Suiza a uno en Florida, también con parada en Nueva York.

De acuerdo con el documento, si los hermanos son hallados culpables de los delitos, EE.UU. confiscará los fondos que tienen en el banco suizo Vontobel a nombre de Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd., así como una propiedad en el barrio de Brickell, en Miami (Florida).

Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado el pasado mes de julio cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.