La coincidencia de Victoria Federica con Laura Matamoros y Violeta Mangriñán que la consolida como it girl

16/06/2019 Victoria Federica es una apasionada de la moda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Como cualquier chica de su edad, Victoria Federica es una apasionada de la moda. Siempre apostando por la comodidad, la hija de la Infanta Elena sabe combinar a la perfección prendas low cost de lo más ponibles con complementos de auténtico lujo que la han convertido en una de las it girls del momento.



Y es que a sus 20 años, la nieta de los reyes eméritos poseee un espectacular guardarropa en el que no faltan marcas como Chanel, Louis Vuitton o Balenciaga, siempre presentes en sus aplaudidos looks.



En su última aparición pública, durante una tranquila mañana en la prestigiosa universidad en la que estudia Administración y Dirección de Empresas, Victoria se ha consolidado definitivamente como una de las it girls a tener en cuenta y una influencer que marca tendencia en todo lo que luce.



¿El motivo? El trench edición limitada de la colección cápsula que Zara ha sacado de la mano de la firma Everlast, una prenda agotadísima por la que suspiran miles de chicas y que, como no podía ser de otra manera, la hija de la Infanta Elena ha conseguido. Una gabardina oversize color camel con el logo de la marca bordado en la espalda y que, con un precio de 79.99 euros, se agotó a las horas de salir a la venta y que Victoria ha combinado con una sudadera deportiva y unos sencillos jeans blancos.



Laura Matamoros y Violeta Mangriñán han sido otras de nuestras celebrities en lucir, recientemente, el codiciadísimo trench con que ahora Victoria Federica demuestra, una vez más, que se ha convertido involuntariamente en una de las influencers a las que no perder la pista.