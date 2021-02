Justicia argentina suspende la doble pensión vitalicia de Cristina Fernández

En la imagen, la presidenta de la Cámara de Senadores y vicepresidenta de la república, Cristina Fernández de Kirchner. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- La Justicia argentina suspendió este jueves la resolución que habilitaba a la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a cobrar una doble pensión vitalicia: la suya como exmandataria y otra en carácter de viuda por el fallecimiento de su esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

En un breve fallo publicado hoy por el Poder Judicial, el juez federal subrogante Ezequiel Pérez Nami, perteneciente al Juzgado N° 10 del fuero de la Seguridad Social, accedió a tres recursos de apelación contra la sentencia mediante la que, a finales del año pasado, permitía a Cristina Fernández cobrar esas dos prestaciones de forma simultánea.

Una de las apelaciones procedía de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mientras que las otras dos fueron formuladas por legisladores de la oposición.

"Concédase libremente los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 243 del CPCCN (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)", detalló el juez Pérez Nami en el fallo.

Con esta decisión, Fernández cobrará una única pensión hasta que la Cámara Nacional de la Seguridad Social tome una posición definitiva acerca de esta cuestión.

La exmandataria obtuvo en diciembre de 2010 una pensión no contributiva por la muerte de su esposo de un paro cardiaco, un beneficio considerado Asignación Mensual Vitalicia para expresidentes que le correspondía por ser la viuda de un primer mandatario.

Cinco años más tarde, al finalizar su segundo mandato, Fernández comenzó a cobrar otra pensión vitalicia, esta vez por haber sido presidenta.

Según trascendió entonces, la expresidenta cobraba unos 330.000 pesos (unos 21.700 dólares en ese momento, 3.753,95 actuales) mensuales antes de impuestos por su jubilación vitalicia como exmandataria y por viudedad.

En 2016, la expresidenta inició una demanda después de que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) emitiera una resolución que obligaba a elegir una única pensión vitalicia.

En su recurso, la entonces senadora alegaba que la Administración "no tenía competencia para suspender los efectos de un acto firme y consentido" y consideraba que había "derechos subjetivos a su favor que no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en sede administrativa".

Así, Fernández reclamó la devolución de la pensión de viudedad por la muerte del exmandatario Néstor Kirchner, así como las cantidades retenidas en concepto de impuesto a las ganancias.

El propio juez Pérez Nami dio la razón a la expresidenta en diciembre del 2020 y le permitió cobrar nuevamente las dos pensiones, decisión que tras el fallo publicado hoy queda suspendida.